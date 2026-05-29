Educación establece servicios mínimos del 100% para garantizar las pruebas de acceso a ciclos formativos de FP

Alumnos realizan un examen - GVA

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades establece servicios mínimos del 100 por cien para el personal docente encargado de las pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado Medio y de Grado Superior de Formación Profesional en la Comunitat Valenciana.

La medida se incorpora mediante una revisión de la Resolución de 7 de mayo de 2026 sobre servicios esenciales mínimos en los centros educativos públicos afectados por la huelga indefinida iniciada el 11 de mayo, según ha indicado la Administración autonómica en un comunicado.

De esta forma, la Generalitat pretende garantizar plenamente la ejecución de estos exámenes, "protegiendo el derecho fundamental a la educación y evitando que la situación de huelga genere consecuencias irreversibles para miles de estudiantes de la Comunitat Valencia".

Esta decisión administrativa también asegura las actuaciones posteriores de evaluación, calificación y certificación de las mencionadas pruebas de acceso. Con ello se ampara legalmente al alumnado valenciano para que pueda participar en igualdad de condiciones en el correspondiente procedimiento de admisión académica.

La adopción de esta medida extraordinaria se ejecuta de manera idéntica a lo realizado con las pruebas de la PAU. El objetivo principal es proteger a los estudiantes cuya evaluación final condiciona de forma directa e inmediata un cambio de etapa educativa.

La propuesta de la Generalitat subraya que el derecho de huelga debe compatibilizarse con la garantía de los servicios esenciales de la comunidad y con la protección del derecho fundamental a la educación. En este sentido, la Conselleria recuerda la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de preservar aquellos actos imprescindibles cuya interrupción pueda provocar situaciones de desigualdad o exclusión educativa.