Educación propone una redistribución de las 1.249 plazas para la inclusión y los sindicatos creen que es "insuficiente"

Reunión entre la Conselleria de Educación y sindicatos. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN

VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación ha propuesto en la mesa de negociación sobre inclusión una redistribución de los 1.249 puestos con los que se pretende ampliar la dotación para atender la diversidad en las aulas. Las organizaciones sindicales, por su parte, han reclamado seguir hablando y que al administración suba la dotación económica para este apartado.

Representantes de la Generalitat y sindicales han regresado a la negociación este jueves para abordar uno de los temas que continúan abiertos en la lista de reivindicaciones del profesorado: la inclusión educativa.

Tras un mes de huelga indefinida y tres acuerdos parciales firmados, ninguno de ellos de forma unánime --el de burocracia fue suscrito por STEPV, CSIF, CCOO y UGT; el retributivo, por ANPE y CSIF; y el del valenciano, solo por CSIF-- ambas partes se han sentado alrededor de la mesa para intentar llegar a consensos.

El pasado 11 de junio, administración y sindicatos decidieron pasar a una nueva fase y las reuniones maratonianas a la búsqueda de un acuerdo global van a dar paso a partir de ahora a mesas sectoriales, pilotadas por los correspondientes directores generales.

En la sesión de esta mañana, la Conselleria de Educación ha hecho una propuesta de que "esos 1.249 puestos que se destinan a aumento de atención a la inclusión de alumnado estén redistribuidos de otra manera, atendiendo a todas las demandas que las organizaciones sindicales han ido haciendo durante los diferentes mesas de negociación", ha recalcado al término de la reunión la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Xaro Escrig.

"Hemos propuesto un aumento de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) en Primaria, un aumento de orientación en los centros de Primaria y un aumento de la figura del maestro de Pedagogía Terapéutica en ESO", ha detallado.

Por su parte, el sindicato STEPV ha presentado "una batería de propuestas" que ha ido recogiendo desde el inicio de la negociación y que afectan a "todas las etapas educativas, tanto las obligatorias como las postobligatorias". También han acudido en la delegación compañeras para tratar las necesidades del personal de atención educativa (PAE).

Este sindicato ha vuelto a demandar una propuesta de ratios más baja en todos los niveles y etapas educativas para permitir una atención individualizada a todo el alumnado y especialmente al alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE).

Igualmente, cree "necesaria la mejora de la accesibilidad de todos los centros, priorizando aquellos donde hay alumnado y profesorado con movilidad reducida". Asimismo, pide un mecanismo "vivo y flexible a lo largo del curso para dotar de más profesorado cuando así se requiera, paralelo a la dotación que pueda haber del REMA".

STEPV también ha pedido orientadoras con dotación horaria de atención al alumnado para todas las enseñanzas regladas y "garantizar la dotación efectiva de todo el profesorado de atención de inclusión educativa", ya que, advierte, "este curso, en muchos centros, no se ha dotado o se ha hecho tarde, entre otros, el docente de PT en Educación Infantil, plaza estructural segunda la propia normativa de plantillas de Conselleria".

Otras propuestas que ha trasladado son la necesidad de medidas efectivas ante las agresiones al personal de Educación Especial; la presencia de la figura del terapeuta ocupacional en estos centros o disponer de intérpretes de lengua de signos. Por eso, es imprescindible una reducción general de ratios en esta etapa, con una disminución todavía más significativa cuando haya alumnado con necesidades de apoyo educativo.

Desde ANPE, la vicepresidenta en la Comunitat Valenciana, Paloma Martínez, ha insistido en la petición de que se recoja en el acuerdo por escrito al figura de la enfermera escolar. Otro punto "fundamental" para esta entidad es un aumento de recursos tanto personales como materiales y, con ese fin, aboga por "hablar conjuntamente, porque es un tema transversal, inclusión, plantilla y ratios".

La portavoz de ANPE se ha mostrado crítica con el hecho de que esperaban que en la mesa de hoy se produjera "una negociación de verdad, pero no ha sido así", ya que se han encontrado "la misma propuesta conque ya en la última mesa no tuvo el consenso de las organizaciones con alguna variación".

"UNA NEGOCIACIÓN DE VERDAD"

En este punto, ha reclamado un calendario "con todos los bloques que vaso a tratar y con una documentación previa para hacer una negociación de verdad", ha insistido.

Desde CSIF han solicitado a la Conselleria un número mayor de plazas de profesionales en los centros para propiciar la máxima inclusión educativa y que esta sea "real". Para este sindicato, la cifra de 1.249 plazas de profesionales destinadas a inclusión, a distribuir entre el conjunto de niveles educativos, "resulta insuficiente" y plantea un incremento.

Además, pide que sean estructurales, de manera que formen parte definitivamente de las plantillas de los centros, y que puedan ofertarse en los próximos procesos selectivos.

El sindicato ha insistido en la dotación adecuada de las Unidades Específicas en Centros Ordinarios (UECO), cuyo objetivo consiste precisamente en focalizarse en alumnado con necesidades especiales. A este respecto Conselleria ha planteado incluir 36 nuevas en el próximo curso. CSIF ha pedido que esa cifra no se cierre, sino que, al contrario, resulte flexible para adaptarla a las necesidades de cada curso y centro educativo.

CSIF ha propuesto la convocatoria de una mesa sectorial conjunta en la que, además de Educación, participe Función Pública, ya que en el desarrollo de la inclusión en los centros interviene también personal no docente. En este punto ha insistido en la necesidad de mejorar sus condiciones laborales.

Por parte de CCOO PV, la secretaria general de Enseñanza, Xelo Valls, se ha mostrado convencida de que en este tema "podemos seguir avanzando y eso pasa por una dotación presupuestaria mayor".

"El punto de desencuentro son los recursos", ha reconocido esta portavoz, que ha argumentado que "si el gobierno valenciano dice que la inclusión es una apuesta fundamental de su sistema educativo público ha de ampliar los recursos para atender la diversidad en las aulas".

Finalmente, UGT PV considera que el documento ha mejorado pero aún no resulta "suficiente".

CONCENTRACIONES EN LOS CENTROS

Coincidiendo con la reunión, se han desarrollado numerosas concentraciones a las puertas de los centros educativos, a primera hora de la mañana (08.55h) en el caso de los colegios, y a la hora del patio en los institutos. El objetivo, remarcan, es demostrar a la Generalitat que "la movilización continúa viva".