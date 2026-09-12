Educación respeta la manifestación de este sábado pero ve necesario "más negociación y menos confrontación"

Archivo - El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, durante una entrevista con Europa Press, a 19 de diciembre de 2023, en València, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha expresado su "absoluto respeto" por la manifestación convocada para la tarde de este sábado, bajo el lema 'Per la dignitat de l'escola pública. La lluita continua' (Por la dignidad de la escuela pública. La lucha continúa), pero ha subrayado que "ahora mismo lo que necesita la educación es más negociación y menos confrontación".

"Absoluto respeto a cualquier persona que se quiera manifestar. Vivimos en un estado democrático y de derecho. Lo que sí me gustaría recalcar y poner de manifiesto es que la Conselleria ha puesto sobre la mesa unos acuerdos muy importantes, que son pioneros en toda España, con un presupuesto real de 3.338 millones de euros sobre la mesa. Con lo cual, esas propuestas no son meras promesas; son hechos tangibles y presupuestados", ha pronunciado el secretario autonómico en declaraciones a los medios, en València, durante el inicio de las oposiciones al cuerpo de maestros de la Comunitat Valenciana.

McEvoy ha insistido en que desde el departamento que dirige Carmen Ortí han "puesto estas medidas y el presupuesto", a la vez que ha remarcado que la Conselleria de Educación está "dispuesta a negociar". "Pero la educación es algo muy importante. Debemos colaborar todos y la confrontación, desde luego, no es el camino. Nosotros no buscamos problemas, ofrecemos soluciones", ha apostillado.

Este mismo sábado están convocadas tres manifestaciones con el lema 'Per la dignitat de l'escola pública. La lluita continua' (Por la dignidad de la escuela pública. La lucha continúa).