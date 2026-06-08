Educación y sindicatos cierran negociación en burocracia, infraestructuras y ratios a expensas de votaciones docentes

Imagen de archivo de protesta del profesorado valenciano en huelga - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y los sindicatos docentes han cerrado este lunes la negociación en tres materias: reducción de burocracia, infraestructuras y ratios, sin firmar ningún acuerdo a expensas de las votaciones o consultas que tengan que hacer las centrales sindicales según sus respectivos órganos y asambleas.

Así lo han acordado esta tarde en la mesa de negociación --que había comenzado por la mañana minutos antes de las 11.00 horas-- en el marco de la huelga indefinida en la educación pública no universitaria de la Comunitat Valenciana, que arrancó el pasado 11 de mayo y que este lunes inicia su quinta semana. A las puertas de la sede de la Conselleria se ha vuelto a congregar una concentración de docentes, en esta ocasión apoyados por la Plataforma per la Millora i Defensa de la Sanitat Pública Valenciana.

Por la mañana, los sindicatos docentes y la Conselleria de Educación ya reconocían algunos "avances" en burocracia y ratios. La sesión ha parado a las 14.25 horas hasta las 16 horas, con un receso a las 19.30, pero con la intención expresada en la mesa de acabar en esta jornada con los ocho puntos a tratar. Los documentos que resten por concretarse tras las aportaciones 'in voce' en esta jornada, el secretario autonómico, Daniel McEvoy, se ha comprometido a que, dadas las horas, se entregarán mañana.

En ese último receso, en declaraciones a los medios, la consellera de Educación, Carmen Ortí, ha explicado que están "a mitad de camino en el desarrollo de esta mesa de negociación". "Está siendo una jornada muy larga, pero creo que está valiendo la pena, porque estamos llegando a acuerdos", ha aseverado, y ha defendido que se va "mejorando" la propuesta de la Conselleria para incorporar las peticiones de los sindicatos.

Por el momento, ha destacado que ya hay varias cuestiones que están recogidas en el documento en las que "hay prácticamente un claro acuerdo", a falta de que los sindicatos las sometan a sus bases. Entre ellas ha apuntado a la burocracia, con la necesidad de simplificación administrativa, y a las infraestructuras, de la mano de un plan de confort térmico en los centros educativos.

Además, ha indicado que se está elaborando un plan director para "contemplar las diferentes casuísticas que hay en los centros, que en todos los casos ni geográficamente ni estructuralmente son las mismas".

Preguntada por si se abordarán este lunes todos los temas, Ortí ha subrayado que eso se acuerda en la propia mesa y que en Conselleria no tendrán "ningún incoveniente" si los sindicatos deciden "continuar hasta el final" o, por el contrario, "dejar algún tema para mañana".

Respecto a si se puede reabrir el debate en torno a los salarios, ha reiterado que en anteriores mesas se trató en último lugar porque consideraron que "era mejor analizar los temas de mayor acuerdo al principio", al tiempo que ha recordado que ya se llegó a un acuerdo al respecto con los sindicatos ANPE y CSIF: "Es una apuesta firme y un alto compromiso por parte del gobierno actual, y en principio ese compromiso ya está asumido y ya hay un acuerdo firmado".

"CERRAR EL CONFLICTO"

El coordinador de STEPV, Marc Candela, ha asegurado que el talante de la Conselleria es este lunes "radicalmente distinto" al de las últimas mesas de negociación, algo que ha ligado con que "la presión continúa" y al hecho de que desde el viernes estas reuniones se retransmitan por streaming. "Tienen un gran interés en cerrar el conflicto, y entendemos que es por eso que están cediendo en muchas cuestiones", ha opinado.

Eso sí, ha remarcado que faltan temas por abordar "y ya veremos cómo se cierran", así como que los sindicatos deberán estudiar el "documento definitivo" cuando concluyan las negociaciones y someterlo a sus bases para contar con el aval del profesorado.

Sobre las discrepancias en torno a los salarios, Candela ha insistido en que "se debe reabrir" el debate porque "la redacción literal no dice nada de lo que está diciendo desde el viernes la consellera": "Lo que está escrito es lo que está escrito".

Desde CCOO PV, Xelo Valls ha reconocido que Educación está "aceptando" peticiones sindicales que, a partir de ahora, someterán a la decisión de los docentes para ver si las "valoran como significativas". Ahora bien, ha señalado que "ha costado mucho llegar hasta aquí" y ha agradecido la "lucha" del profesorado en las calles.

Según ha argumentado, ha habido un cambio en el talante de la Conselleria desde que el pasado viernes se empezó a retransmitir por streaming la mesa de negociación, por lo que ha lamentado que debería haber sido así desde el pasado 11 de mayo comenzó la huelga indefinida.

Por parte de UGT-PV, Maite Tarazona ha coincidido en reconocer que Educación ha mostrado "la intención de mejorar un poco el documento" y está "haciendo un esfuerzo", al igual que los sindicatos, pero les hubiera "gustado que hubiera sido mucho antes" para acortar la huelga o incluso haberla evitado. También someterán a sus bases los preacuerdos alcanzados.

Ha lamentado el "desgaste importante" que suponen cinco semanas de huelga y ha destacado que el movimiento en las calles ha sido "muy fuerte", lo que cree que "ha hecho reflexionar" a la Conselleria. Dicho esto, ha exigido que se vuelva a tratar "desde el principio" el tema salarial porque para UGT "no está claro" el acuerdo entre Educación, ANPE y CSIF.

MOVILIZACIONES

Ortí, cuestionada por si desde el Consell van a instar a los sindicatos a reducir las movilizaciones, ha insistido en que "siempre" están abiertos al diálogo y en que confían en que "todos los avances que se producen en las negociaciones tengan una repercusión positiva en cuanto a esas movilizaciones".

"Si se puede ver, como es evidente, que esta Conselleria negocia y que asume las propuestas dentro de un marco razonable y responsable, las movilizaciones pierden sentido por sí mismas", ha añadido, y ha señalado que ""esa reflexión corresponde precisamente a las organizaciones sindicales" convocantes de la huelga.

En el tema de infraestructuras, se ha incluido que todos los planes de inversión en los centros educativos priorizarán el objetivo de la eliminación de las aulas prefabricadas y se ha aceptado añadir como anexo un informe completo de obras en los centros dana con indicación del estado de ejecución de cada uno. "Toda la informaión posible, con memorias incluidas", ha indicado el representante del STEPV, Marc Candela.

En cuanto a las ratios, la propuesta de Educación es de una reducción progresiva de un 12% menos de alumnos por aula en Infantil y Primaria (de 25 a 22 alumnos); del 17% en ESO (de 30 a 25); del 20% en Bachillerato (de 35 a 28); un 17% menos en FP (de 18a 15 en Grado Básico y de 30 a 25 en medio y Superior) y de un 10% en las Escuelas Oficiales de Idiomas.

Ortí ha defendido en la reunión que es y es la propuesta "ambiciosa" que se adelanta a las previsiones del Ministerio y ha subrayado que esta propuesta repercute "de manera directa" en el bienestar docente, de alumnos y centros. En el caso de cero a tres años, la propuesta incluye 658 millons de euros y mejora de ratios, pero no se conretado.

En el apartado de simplificación burocrática, se incluyen 20 medidas para eliminar trámites, simplificar procedimientos y mejorar la calidad laboral del personal docente, que se plasmarán en un decreto del Consell en un plazo máximo de seis meses desde la firma de un acuerdo.

Entre esas medidas figura la implantación del Expediente Digital del Docente (EDEN) durante el próximo curso, la regulación del trabajo presencial fuera del centro educativo a través de negociación en mesas sectoriales, la revisión de las cargas burocráticas en la normativa o una mayor eficacia en las programaciones didácticas.