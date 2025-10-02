Educación y sindicatos negocian un nuevo protocolo de actuación en los centros en caso de emergencias meteorológicas

Archivo - Varios niños vuelven a las clases en un colegio tras el paso de la DANA . ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

El borrador plantea que cada centro designe una persona del equipo directivo para la gestión de avisos

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha presentado a los sindicatos el borrador del nuevo protocolo de actuación en los centros educativos en caso de emergencias meteorológicas, en el que se está trabajando desde hace meses.

El director general de Personal Docente, Pablo Ortega, se ha reunido con los representantes de los sindicatos educativos en Mesa Sectorial, donde han abordado diferentes temas como la fecha de las oposiciones de maestros, el concurso de traslados y la modificación de la circular de permisos y licencias.

El protocolo de actuación en caso de emergencias exteriores para el personal funcionario de los centros docentes no universitarios pretende "establecer un marco de actuación que permita contrarrestar los posibles efectos negativos de las situaciones de emergencia causadas por riesgos externos, y garantizar de este modo la seguridad y salud tanto de las personas trabajadoras de los centros docentes como del alumnado", explica la administración educativa en un comunicado.

En este sentido, se plantea que cada centro educativo designe una persona del equipo directivo para la gestión de avisos y alertas y coordinar las actuaciones necesarias. En caso de alerta roja, la autoridad municipal determinará, si así lo considera, el cierre de los centros o la suspensión de las clases.

Declarada la alerta, este protocolo se extenderá tanto al personal cuyo centro de trabajo o su domicilio radique en una zona afectada por la alerta, como al personal del centro docente que no se encuentre en estos supuestos, pero tenga que atravesar una zona afectada por la alerta para desplazarse desde su domicilio a su centro docente, o viceversa. Además, el texto establece, entre otras cosas, las actuaciones específicas a adoptar según el nivel de riesgo.

El sindicato mayoritario, STEPV, ha trasladado a la Conselleria una serie de "propuestas de mejora" al protocolo, entre ellas crear la figura de coordinación de riesgos laborales del centro, que contaría con horas de dedicación, para evitar más volumen de trabajo a las direcciones, ya demasiado cargadas; incluir las temperaturas extremas (oleadas de calor y frío); evaluación previa y planificada de las condiciones de los centros en materia de salud, seguridad e higiene, e .

informar sobre el derecho del personal docente a ausentarse del centro cuando existan riesgos graves e inminentes por desplazamiento o permanencia al puesto de trabajo, sin ninguna clase de perjuicio económico ni disciplinario.

También aboga por simulacros obligatorios y refuerzo de las responsabilidades de la Administración, definición de protocolos de confinamiento y evacuación adaptados a cada centro.

OPOSICIONES DE MAESTROS

Por otra parte, en la reunión con los sindicatos se ha presentado la orden que convoca las oposiciones de maestros, cuya principal novedad es que se iniciarán en septiembre de 2026 con tribunales cuyos miembros estarán liberados de su tarea docente.

Asimismo, el director general de Personal Docente ha abordado con los sindicatos la circular que modifica los permisos y licencias de los docentes valencianos ya que se modifica de acuerdo con las novedades del Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, por el que se amplía el permiso de nacimiento y cuidado de menores.

Por último, en la Mesa Sectorial se han tratado las resoluciones que regulan el próximo concurso de traslados para todo el profesorado de la Comunitat Valenciana, que este año tiene carácter autonómico con el objetivo de que este proceso se convoque y se resuelva antes que en cursos anteriores.