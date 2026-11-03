Educación y sindicatos se volverán a sentar el 10 de noviembre para hablar de mejoras en plantillas docentes

VALÈNCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación abordará con los sindicatos docentes las plantillas el próximo día 10 de noviembre y asegura que mantendrá un modelo de negociación "híbrido", en el que se desarrollarán las 47 mesas ya convocadas y, en el caso de que haya alguna cuestión "que quede un poco fuera de las temáticas, pues se estudiará, por supuesto".

Por su parte, los sindicatos insisten en reclamar un calendario de negociación específico de las reivindicaciones pendientes de la huelga de mayo, para el que han dado una fecha tope del 30 de noviembre, y recalcan que mantendrán "la presión y la movilización" para lograrlo.

Así lo han comunicado ambas partes después de la reunión celebrada a primera hora de esta martes en la sede del departamento de Campanar y en la que han participado representantes sindicales. Finalmente, han acudido miembros de los cinco sindicatos con representación en la Mesa Sectorial y no solo los tres --STEPV, CCOO y UGT-- que forman parte del Comité de Huelga y se encerraron recientemente en Conselleria para exigir reactivar la negociación.

Al término de la sesión, la consellera de Educación, Carmen Ortí, ha justificado la presencia de las otras dos organizaciones --ANPE y CSIF-- en que era ella quien convocaba la reunión y los ha invitado, entre otras cosas, por "transparencia". Además, ha comentado que se ha producido "un rifirrafe" entre los sindicatos al haber invitado STEPV, CCOO y UGT a una persona de la Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià. Por su parte, las tres entidades convocantes de las protestas han lamentado que "casi se expulsa" a esta compañera y han hecho notar que la reunión se ha producido gracias a su presión.

Más allá de estas diferentes apreciaciones, lo que se ha sacado en claro tras esta reunión es que el próximo 10 de noviembre, cuando ya estaba convocada una Mesa Sectorial, se hablara sobre plantillas.

"Lo que hemos tratado y acordado con ellos es que vamos a trabajar con un híbrido: dado que tenemos 47 mesas que ya están programadas, absolutamente todas las cuestiones que se puedan relacionar con la temática específica de cada una de las mesas se trasladarán ahí. En el caso de que sea necesaria convocar porque queda un poco fuera de las temáticas, pues eso se estudiará, por supuesto", ha declarado la consellera Ortí a los medios.

Para la titular de Educación, "lo importante es que quede claro que aquí no hay ningún tema que esté vetado y no hay ninguna cuestión que no se pueda hablar". "Nosotros continuamos en la línea de siempre: dialogar, escuchar y llegar a acuerdos, como ya lo hemos demostrado. Estamos trabajando por cada alumno, por cada docente y por cada familia valenciana", ha defendido.

¿CURSO ESCOLAR "TENSO"?

Preguntada por si teme que este vuelva a ser un curso escolar "tenso", Carmen Ortí ha subrayado que la Generalitat respeta "total y absolutamente todo tipo de movilizaciones". "La huelga es un derecho y, por supuesto, asumimos la situación que tenemos", ha dicho la consellera, quien, no obstante, ha apostillado que su "prioridad en todas estas actuaciones es preservar que el alumnado no pueda ser utilizado para acompañar a esas reivindicaciones".

La responsable de la política educativa del Consell ha resaltado que hasta ahora "se han logrado cuestiones muy importantes" en la mejora de las condiciones laborales del profesorado. Ha recordado aquí "la subida salarial de 200 euros que se va a aplicar en apenas 17 meses" y ha recalcado que "en estos momentos se está trabajando en la reducción horaria para mayores de 55 años, la posibilidad de la regulación del trabajo presencial fuera del centro educativo, la jornada de 35 horas y la simplificación burocrática.

Asimismo, ha enfatizado el compromiso del 'president', Juanfran Pérez Llorca, de rebajar el tiempo de cobertura de sustituciones, que ahora ha bajado a una media "récord" de 8 días, y ha avanzado que la administración ha realizado un testeo una vez consolidada la matrícula que refleja que la media en la Comunitat Valenciana en Infantil y Primaria, por ejemplo, es de 20 alumnos y en Secundaria, de 24,6, es decir, "bastante lejos" de los máximos de 25 y 30, respectivamente. "Eso va a favorecer que podamos hacer un estudio de ratios y aplicar la bajada que mejor soporte el sistema asegurando que todo el alumnado tenga plaza disponible", ha adelantado.

Por parte de los sindicatos, el coordinador de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, ha señalado que "solo" han conseguido que el próximo martes "se negocie plantillas, mientras que del resto de temas no hay calendario". "Querían que se tratara en turno abierto de las mesas ordinarias, pero nosotros necesitamos mesas específicas de los temas pendientes", ha reiterado.

El coordinador de STEPV ha dicho que harán llegar una propuesta de medidas a la Conselleria e insiste en que quieren negociar "todos los temas que tienen pendientes antes del 30 noviembre". "La consellera se ha comprometido a meter los temas, pero ya veremos", ha lamentado.

"Hemos conseguido esa reunión del 10 de noviembre y la reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo de burocracia, ya veremos para cuándo", se ha preguntado. Además, ha resaltado que "la presión y la movilizacion continúa hasta que se sienten a negociar todo lo que queda".

Para ese 10 de noviembre, los sindicatos esperan que la administración aclare "qué plantillas quieren aplicar, porque en julio no lo sabía ni la Conselleria", ha indicado.

Por su parte, la secretaria general de Educación de CCOO PV, Xelo Valls, ha señalado que "han venido a una reunión convocada por una movilización por parte de los delegados" de los sindicatos que convocaron la huelga, y ha hecho un llamamiento a que "la movilización sirve".

En cuanto a sus peticiones, ha dicho que son conscientes de que los puntos que plantean necesitan dinero e inversión, por ello ha explicado que "estamos a tiempo para hacer propuestas, de cara a los presupuestos de 2027, que tengan soporte económico". Además, ha deslizado, en referencia a Vox, que "no quieren que estén influidos por un partido que no está en el Gobierno y condiciona cuestiones como el decreto para la inspección educativa".

Desde UGT-PV, la responsable de Educación pública, Maica Martínez, ha argumentando que han venido con una "propuesta concreta de un calendario" para que se discuta hasta el 30 de noviembre. Además, ha incidido en que la Mesa del próximo 10, pedirán que se les explique "por qué en el censo hay más de 1.000 profesores menos de los que se dijeron".

"DECEPCIONADOS"

Por parte de la Coordinadora d'Assemblees Docents PV, Sandra Cáceres ha señalado que salen "decepcionados" de la reunión porque "no se ha cerrado un calendario": "La predisposición no responde a las demandas del profesorado". Por ello, instan a que la Conselleria restablezca los términos de negociación y que el calendario sea fructífero y corto en el tiempo para llevar a cabo todas las medidas".

CSIF, por su lado, ha informado, en un comunicado, de que en la reunión ha pedido que el conjunto de negociaciones pendientes de acuerdo se cierre antes del mes de mayo", ya que considera "fundamental ofrecer la máxima certidumbre al colectivo docente y, en general, avanzar más en este curso para dar un impulso definitivo a la educación pública valenciana".