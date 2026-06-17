Educación y sindicatos vuelven a negociar con la inclusión sobre la mesa y concentraciones convocadas en los centros

Mesa de negociación. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria y Educación y los representante sindicales vuelven a la negociación este jueves para abordar uno de los temas que continúan abiertos en la lista de reivindicaciones del profesorado: la inclusión educativa.

Tras un mes de huelga indefinida y tres acuerdos parciales firmados, ninguno de ellos de forma unánime --el de burocracia fue suscrito por STEPV, CSIF, CCOO y UGT; el retributivo, por ANPE y CSIF; y el del valenciano, solo por CSIF-- ambas partes se vuelven a sentar alrededor de la mesa para intentar llegar a consensos.

El pasado 11 de junio, administración y sindicatos decidieron pasar a una nueva fase y las reuniones maratonianas a la búsqueda de un acuerdo global van a dar paso a partir de ahora a mesas sectoriales, pilotadas por los correspondientes directores generales.

Esta semana, la Conselleria ha convocado a los sindicatos para intentar avanzar en la cuestión de la inclusión educativa. La sesión arrancará a las 09.30 horas de mañana jueves y está previsto que estas mesas temáticas continúen durante los meses de junio y julio.

Cabe recordar que la huelga, tal y como decidió la mayoría del profesorado que participó en una consulta, ha sido suspendida temporalmente, no desconvocada, y que las entidades impulsores han advertido de la posibilidad de volver a "reactivarla" de cara al próximo curso si no se alcanzan puntos de encuentro satisfactorios.

"LA MOVILIZACIÓN CONTINÚA VIVA"

De hecho, coincidiendo con la cita de mañana, los sindicatos convocantes de la huelga --STEPV, CCOO y UGT-- animan a la comunidad educativa a participar en concentraciones a las puertas de los centros educativos, a primera hora de la mañana (08.55h) en el caso de los colegios, y a la hora del patio en los institutos. El objetivo, remarcan, es demostrar a la Generalitat que "la movilización continúa viva".

Desde el sindicato mayoritario STEPV señalan a Europa Press que mañana continuarán "haciendo propuestas para mejorar la atención del alumnado con necesidades educativas".

Para ello, defienden, hay que ampliar la plantilla de Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL), Orientadores y personal de atención educativa (educadoras, fisioterapeutas, etc.) y sus condiciones laborales. "Esperamos que la Conselleria avance en mejoras para atender la inclusión educativa", enfatizan fuentes de esta organización.

La propuesta del departamento que dirige la consellera Carmen Ortí en el bloque de inclusión prevé, entre otras cuestiones, un aumento de un 30% adicional de profesionales de la Educación Social para el curso 2026- 2027; creación de 135 nuevas plazas, extra plantilla, adicionales de profesorado de Audición y Lenguaje (AL) para el curso 2026-2027; garantizar en mantenimiento de, al menos, 187 PT para el próximo ejercicio, así como la dotación de "todas las necesidades, transformándolas en estructurales en los centros donde se detecte la misma necesidad durante tres cursos consecutivos".

Asimismo, contempla la apertura de al menos 36 aulas UECO adicionales para el curso 2026-2027 y dotar de los PT para la atención a la conducta necesarios en un plazo máximo de siete días.

El pasado viernes, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en una declaración institucional en la que subrayó que su gobierno está haciendo "la mayor apuesta de la historia en la Comunitat Valenciana en educación", resaltaba que la suspensión temporal de la huelga y la propuesta global realizada por el Consell "no significa cerrar la puerta al diálogo": "Las puertas de la Generalitat Valenciana seguirán abiertas para quien quiera sumar (...). Estamos dispuestos a mejorar este acuerdo con los consensos que puedan alcanzarse en el futuro".

Dicho esto, apostilló que "la llegada del verano no puede convertirse en una excusa para detener la negociación y derivar en parálisis" porque, ha reivindicado, "la educación y las mejoras que la escuela pública necesita no entiende de calendarios ni de vacaciones".

Al respecto, el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià ha reclamado a Pérez Llorca "reabrir y avanzar inmediatamente" en la negociación sobre las mejoras en el sistema educativo valenciano y ha recordado que fueron las organizaciones convocantes de la huelga las que pidieron proseguir "inmediatamente" con las conversaciones.