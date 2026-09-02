EEN SEIMED impulsa la internacionalización de pymes valencianas y las conecta con oportunidades de innovación en Europa

La iniciativa europea EEN Seimed acerca a las empresas oportunidades de crecimiento, cooperación e internacionalización a través de un acompañamiento especializado - VEGELDANIEL.COM

VALÈNCIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

EEN SEIMED, el nodo de la Enterprise Europe Network (EEN) en la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia, impulsa la internacionalización de las pymes valencianas para conectarlas con oportunidades de innovación en Europa.

Se trata de una iniciativa europea que acerca a las empresas oportunidades de crecimiento, cooperación e internacionalización a través de un "acompañamiento especializado" ante los "retos" a los que se enfrentan "miles" de pymes de acceder a nuevos mercados, encontrar socios tecnológicos internacionales, participar en proyectos europeos o incorporar innovación.

La Enterprise Europe Network, la mayor red mundial de apoyo a pymes con proyección internacional, está presente en más de 50 países y respaldada por la Comisión Europea, según ha informado el nodo EE SEIMED en un comunicado.

En la Comunitat Valenciana, la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (Redit) participa como socio del consorcio coordinado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial e Innovación (Ivace+i), y junto a las Cámaras de Comercio, los Centros Europeos de Empresas de la Comunitat Valenciana (CEEI), la Fundación Comunidad Valenciana Región Europea y la Universidad de Alicante, pone a disposición de las empresas el conocimiento especializado de los once institutos tecnológicos.

Según explica EEN SEIMED, muchas empresas desarrollan tecnologías con un enorme potencial, pero necesitan "validar sus soluciones, encontrar socios o conocer las oportunidades de financiación existentes para poder crece"r.

En este contexto, EEN SEIMED ofrece "asesoramiento personalizado" para "identificar oportunidades de cooperación tecnológica, localizar socios internacionales, preparar propuestas europeas y facilitar el acceso a nuevos mercados".

CONTACTOS DE "ALTO VALOR"

La participación en encuentros internacionales de matchmaking, misiones empresariales y eventos sectoriales permite a las empresas establecer contactos "de alto valor" con organizaciones de toda Europa, "reduciendo barreras que serían difíciles de superar de forma individual".

El apoyo no responde a un modelo único ya que cada empresa "presenta necesidades diferentes y el acompañamiento se adapta a su grado de madurez, sector de actividad y objetivos". Las empresas pueden recibir apoyo para encontrar socios comerciales o tecnológicos, identificar convocatorias europeas, mejorar su estrategia de innovación o acceder a servicios especializados relacionados con sostenibilidad, digitalización o propiedad intelectual.

Además, la estrecha colaboración entre Redit y los institutos tecnológicos permite complementar ese acompañamiento "con capacidades de investigación aplicada, ensayos, validación tecnológica y transferencia de conocimiento".

En un contexto económico cada vez más competitivo, la dimensión europea resulta "especialmente importante" para las pymes. Participar en proyectos internacionales permite "compartir riesgos, acceder a conocimiento puntero, generar alianzas estables y acelerar la llegada de nuevas soluciones al mercado".

"PUERTA DE ENTRADA"

Por ello, EEN SEIMED actúa como "puerta de entrada" al ecosistema europeo de innovación, facilitando que empresas con un "fuerte componente tecnológico" puedan ampliar su capacidad de crecimiento y reforzar su competitividad.

Más allá de abrir nuevos mercados, la red contribuye a que las empresas incorporen innovación de forma continuada, generen nuevas colaboraciones y formen parte de un ecosistema internacional donde el conocimiento se convierte en "oportunidades de negocio".

Las empresas interesadas en acceder a estos servicios pueden contactar con EEN SEIMED a través de cualquiera de las entidades que integran el consorcio en la Comunitat Valenciana.

Tras una primera reunión para conocer sus necesidades, el equipo analiza sus objetivos de innovación e internacionalización y diseña un itinerario de apoyo "personalizado" que puede incluir la búsqueda de socios tecnológicos o comerciales, el acceso a oportunidades de financiación europea, la participación en encuentros internacionales de cooperación o el asesoramiento especializado para impulsar nuevos proyectos. El objetivo es acompañar a las pymes durante todo el proceso para que "puedan convertir las oportunidades que ofrece Europa en resultados concretos para su negocio".