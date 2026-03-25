Elche (Alicante) envía sus palmas del Domingo de Ramos por primera vez al Papa León XIV

Presentación de las palmas blancas del Domingo de Ramos en Elche (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Elche (Alicante) ha cumplido con la tradición anual en los días previos a la Semana Santa y ha presentado este miércoles las palmas blancas que se enviarán por primera vez al Papa León XIV.

Tambíen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la Reina Letizia, al obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, y a su homólogo de Solsona, el ilicitano Francisco Conesa, con motivo de la celebración del Domingo de Ramos, Fiesta de Interés Turístico Internacional desde 1997.

El alcalde del municipio, Pablo Ruz, acompañado de la edil de Cultura, Irene Ruiz, ha acudido en el Huerto de San Plácido a la presentación de las palmas blancas elaboradas cada año y desde hace décadas por la familia Serrano Valero, informa el consistorio en un comunicado.

Asimismo, Ruz ha agradecido a la familia Serrano Valero por este "retablo de belleza, de tradición y de manos que hacen estas obras de arte", al tiempo que ha señalado que se cumple "un año más" con "la tradición", que es, de acuerdo con el primer edil, "ese hilo invisible que nos comunica con el pasado y nos proyecta hacia el futuro".

En concreto, el Ayuntamiento envía este año palmas rizadas al Papa León XIV con una gran cruz en la cúspide que presidirá la Plaza de San Pedro, como símbolo del mundo cristiano. En el caso de la reina Letizia, las palmas irán con una paloma de la paz.

Este año también se envían rizadas a la alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano, y a su homóloga de Crevillent, Lourdes Aznar, junto al director de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo), João Negrão.

Además, se envían palmas blancas lisas al Rey Felipe VI, a la Reina Sofía; al alcalde de Jaca, Carlos Serrano, ciudad hermanada con Elche; a todos los miembros del Consell y al presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez.

En este contexto, Ruz ha apuntado que esta tradición empezó en los años 50 y goza de "una extraordinaria salud", con "unas piezas que son una obra de arte y que llevan el nombre de Elche a todos los rincones del mundo católico".

De otro lado, el alcalde ha anunciado que este año la exposición de las palmas blancas participantes en el concurso de artesanía se celebrará en el salón de plenos, por "ser el espacio institucional y civil más noble de la ciudad y el mejor lugar para exhibir estos ramos".

El acceso a todos los ilicitanos se realizará desde el arco del Ayuntamiento este sábado de 12.00 a 14.30 horas y de 16.30 a 21.00 horas. La entrega de premios se celebrará a las 19.30 horas, detalla el consistorio.

"ORGULLO Y RESPONSABILIDAD"

Por su parte, la artesana de la palma Paqui Serrano ha afirmado que es "un orgullo y una responsabilidad" realizar estas piezas. Así, ha resaltado que este año ha sido un "reto" la palma rizada del Papa León XIV, con la "gran" cruz en la cúspide, al tiempo que ha aseverado que "se va a lucir mucho más".

Serrano también ha subrayado que la elaboración de este tipo de palmas rizadas supone "alrededor de una semana de trabajo entre cuatro personas" y ha remarcado que las "más laboriosas" son "las del Papa y la Reina Letizia".

Las palmas blancas parten desde Elche "humedecidas en agua y azufre, envueltas en plástico y dentro de un armazón de madera", para que no sufran "ningún daño", debido a su "fragilidad".