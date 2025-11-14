Elche (Alicante) logra una ocupación hotelera del 88,1% en octubre, 1,7 puntos más que en 2024

ALICANTE, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Elche (Alicante) ha logrado una tasa de ocupación hotelera del 88,1 por ciento en octubre, un dato que supera en 1,7 puntos porcentuales al obtenido en el mismo periodo de 2024 y que es, además, "el mejor registro histórico para este mes", según ha indicado la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE) en un comunicado.

El comportamiento del precio medio por habitación también ha sido "favorable", con 89,41 euros, 11,23 euros más que la de octubre de 2024 y también por encima (0,93 euros más) de la tarifa del mes pasado. Por segundo mes consecutivo, ocupación, precios medios y rentabilidad por habitación "superan holgadamente los respectivos datos interanuales", de acuerdo con esta agrupación.

Según AETE, la motivación principal de los turistas alojados en Elche en octubre ha sido vacacional (60,2%), mientras que los viajeros de negocios han supuesto el 39,8%. Por su parte, la procedencia ha sido mayoritariamente nacional (54,7%) frente a un 45,3% de clientes internacionales.

De la clientela internacional, los más numerosos han sido los llegados de Reino Unido (21,1%), seguidos de los de Francia (16,3%), Alemania (15,2%), Italia (10,1%), Países Bajos (6,8%), Bélgica (5,2%), Suecia (4,6%), Noruega (3,1%), Irlanda (2,9%), Polonia (2,5%) o Estados Unidos (1,7%).

Los fines de semana han llenado muchos de los hoteles, mientras que otros eventos del ámbito profesional, de la cultura o el deporte han registrado también "altas ocupaciones". Es el caso del XIII Congreso Internacional de la Asociación Española de Ciencias del Deporte, que se celebró los días del 1 al 3; el Oasis Elche Music Fest, que tuvo lugar el 10 y 11; el Congreso de Agencia Espacial Europea, que fue del 13 al 17; el XII Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías, que se llevó a cabo del 17 al 19, o las representaciones extraordinarias del Misteri d'Elx, el 24 y 25.

El panorama turístico nacional (con datos disponibles de septiembre) refleja una tasa de ocupación del 66,9%. Los precios medios fueron de 131,43 euros y la estancia media en 3,27 días, según AETE, que ha apuntado que "las expectativas para noviembre se mantienen optimistas, en línea o algo mejor respecto a lo observado en 2024 en cuanto a ocupación y también en relación con precios medios".