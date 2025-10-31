Elche cierra el Año Jubilar con 1,3 millones de turistas que han pernoctado en la ciudad

ALICANTE, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Elche (Alicante) ha detallado que el Año Jubilar va a finalizar con 1,3 millones de personas que han pasado una noche o más en hoteles, 'campings', apartamentos o viviendas turísticas de la ciudad. De ellas, aproximadamente la mitad, unas 722.000, llegaron al municipio de fuera de España, es decir, un 17,5 por ciento más que en el mismo periodo del ejercicio pasado.

Así lo ha indicado el consistorio en un comunicado, en el que ha detallado que se está preparando la clausura de esta efeméride, que ha tenido por lema 'Elche, el cielo en la tierra', con motivo del 75 aniversario del dogma de la Asunción por el Papa Pío XII. El colofón será este sábado con las representaciones del Misteri d'Elx en la basílica de Santa María.

La edil de Cultura, Irene Ruiz, ha destacado que "ha sido un año excepcional y muy especial que ha llegado la ciudad de actos culturales y sociales y que ha permitido poner a Elche en el mapa" para dar a conocer su "singularidad", la 'festa' y los "atractivos turísticos tanto dentro como fuera del municipio".

Durante los doce meses en los que se ha celebrado esta efeméride, más de 350.000 personas han pasado por los más de 150 eventos y actividades culturales, religiosas y sociales que se han celebrado con motivo del Año Jubilar como la exposición 'Mystery man', el Congreso Mariológico y de Primer Anuncio, el Congreso Nacional de Puericantores, el JOCH, el Festival Oasis Elche Music Fest y conciertos "de gran magnitud" como el de Raphael o el de Antonio Orozco.

Así lo ha resaltado el alcalde ilicitano, Pablo Ruz, quien, además, ha destacado "los buenos datos turísticos" que ha dejado en el municipio esta efeméride. En esta línea, ha indicado que "en total más de 10,3 millones de personas han visitado la ciudad de noviembre de 2024 a octubre de 2025, teniendo en cuenta que son datos de excursionistas, visitantes que no realizan pernoctación y que están una media de más de dos horas en Elche, sin contar con los datos del aeropuerto". De todos ellos, "3,2 millones de turistas fueron extranjeros, un 12% más que el año anterior".

Sobre los datos de pernoctaciones, que resaltan que 1,3 millones de personas han pasado una noche o más en alojamientos del municipio, el primer edil ha aseverado que estas cifras reflejan un "buen camino" y que "faltan plazas hoteleras en la ciudad porque hay una clara oportunidad de crecimiento". "Estamos muy satisfechos con estos datos y hay que seguir trabajando para aumentar el impacto económico en la ciudad y para que Elche continúe creciendo", ha señalado.

"DESTINO DE EVENTOS"

Por su parte, la tercera teniente de alcalde, Aurora Rodil, ha subrayado que "los datos de ocupación hotelera, superiores a 85% de media, y el incremento en el precio medio de las habitaciones demuestran que Elche se consolida como destino de eventos".

También ha resaltado que "este gran aumento de visitantes" ha llevado a tener "más herramientas para fomentar el turismo, como fue la llegada de Ouigo con recorridos adaptados al turismo cultural y de playa muy bien valorado por turistas, el refuerzo de las VTC y la apuesta de la iniciativa privada por la construcción de nuevos hoteles". "Necesitamos más plazas hoteleras para seguir creciendo", ha enfatizado.

OTRAS ACTIVIDADES

Entre las más de 150 actividades que se han celebrado durante este Año Jubilar, el consistorio ha recalcado la exposición internacional 'Elche, el cielo en la tierra', itinerante por Madrid, Murcia, València, París, Alicante, el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Herández y Benidorm.

También el concierto del Misteri d'Elx en la iglesia Saint-Étiennedu-Mont de París, el Congreso Mariológico, el Festival Oasis Elche Music Fest, el Congreso Nacional de Puericantores, las exposiciones 'Mistery man' y 'De la reforma al dogma', junto con "numerosas" iniciativas culturales, musicales y educativas como visitas guiadas, talleres para niños, el 'videomapping' en Santa maría o los vuelos en globo "que han puesto a Elche en el mapa internacional de la cultura".