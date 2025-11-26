Elche prepara una Navidad "de siempre" con más de cien actividades y 2,2 millones de luces led - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Elche (Alicante) ha presentado este miércoles la programación de actividades de Navidad, que dará comienzo este sábado 29 de noviembre a partir de las 19.15 horas con el encendido del alumbrado en Plaza de Baix y el primer espectáculo de las Coronas de los Reyes Magos instaladas en la Plaza del Congreso Eucarístico desde las 19.45 horas. Igualmente, se amplía la iluminación en las calles del municipio con más de 2,2 millones de luces led presentes en barrios y pedanías en forma de luces, guirnaldas o arcos.

El lema de este año es 'La Navidad de siempre' y el autor del cartel es el artista ilicitano Pablo Piñas, que ha escogido al niño Jesús como protagonista y la figura de San José, "que representa la humanidad más perfecta que acoge, abraza y cuida a su hijo".

Además, Piñas ha aseverado que el cartel muestra la Sagrada Familia y ha destacado la inclusión de elementos como la basílica de Santa María con el Palmeral y la 'magrana' del Misteri d'Elx, en recuerdo del Año Jubilar, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

La edil de Festejos, Inma Mora, ha avanzado que el Ayuntamiento de Elche ha preparado para estas fechas más de un centenar de actividades del 29 de noviembre al 6 de enero "para compartir y disfrutar en familia, con amigos y sentir el espíritu navideño en cada rincón, barrio, calle y pedanía del municipio".

Mora ha apuntado que toda la programación está recogida en la web www.navidadenelche.es y que se han editado más de 10.000 programas de mano con todas las actividades previstas y que estarán a disposición de los ilicitanos en las oficinas municipales. "Una página web viva que se irá actualizando siempre que sea necesario e incluyendo modificaciones o nuevos actos", ha apuntado.

ACTOS

Algunos de esos eventos son la inauguración de la Plaza de la Navidad el 5 de diciembre, la apertura del belén municipal el 6 de diciembre tras la que se realizará el pregón de la Navidad en el Gran Teatro, la cabalgata de Papá Noel que tendrá lugar el 20 de diciembre, el Belén Viviente del 25 de diciembre, la carrera de la San Silvestre y las campanadas de fin de año el 31 de diciembre, el Campamento Real de los Reyes Magos en la Torre Vaillo los días 3, 4 y 5 de enero o la tradicional cabalgata de los Reyes Magos que recorrerá las calles de la ciudad el 5 de enero.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha presentado el vídeo realizado con motivo de estas fechas navideñas, un audiovisual que combina imágenes actuales y fotografías antiguas, de la Cátedra Pedro Ibarra, que han sido animadas a través de inteligencia artificial (IA). "Podemos ver cómo hemos evolucionado y cómo se celebraba y se celebra la Navidad como siempre en nuestro municipio", ha señalado.

Sobre el cartel, Ruz ha destacado "el protagonismo del niño Jesús y de la figura paterna de San José, quien lo porta en brazos, cuando estamos acostumbrados a que lo haga la Virgen María", al tiempo que ha agradecido al autor su "trabajo" y "el tributo a las familias, al hogar y a lo que representa la Navidad".

Por otro lado, el primer edil ha afirmado que "este gobierno municipal ha hecho de la Navidad un eje vertebrador por todo lo bueno que representa" y "regala a la sociedad estas fechas". Además, ha anunciado que este año "se amplía la iluminación en las calles del municipio con más de 2,2 millones de luces led presentes en barrios y pedanías en forma de luces, guirnaldas o arcos".