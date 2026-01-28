Elche suspende clases en tres centros este miércoles por la tarde ante la alerta naranja por viento

Archivo - Una mujer sujeta un paraguas - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Elche (Alicante) ha acordado suspender la actividad docente este miércoles por la tarde en tres centros educativos ubicados en el Palmeral ante la alerta naranja por viento decretada por el Centro de Coordinación de Emergencias.

En concreto, la medida incluye al Centro UNED, al CIPFP La Torreta y al Conservatorio Profesional de Música y afecta a cerca de 900 alumnos, según ha concretado la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades.

Además, el consistorio, tal y como recoge la resolución municipal en la que se suspenden clases en esos centros, explica que ha adoptado la medida para "evitar posibles incidencias".

Del mismo modo, el Ayuntamiento de Elche mantiene el cierre de todos los parques y huertos y del CCCE L'Escorxador, además de la suspensión de las actividades deportivas al aire libre.

La Comunitat Valenciana está inmersa en una jornada marcada por las rachas muy fuertes de viento del oeste, especialmente en la mitad sur, donde probablemente se superen los 90 kilómetros por hora (km/h), según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha activado avisos naranjas y amarillos por fenómenos costeros y viento.

En concreto, el aviso naranja por fuertes vientos estará activo hasta las 23.59 horas en el litoral norte, interior y litoral sur de Alicante y el interior sur de Valencia.

Los avisos naranjas por fenómenos costeros están vigentes en el litoral norte y litoral sur de Alicante y en el litoral norte y litoral sur de Valencia.