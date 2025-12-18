Elegant Supreme renueva su imagen y web para posicionarse como "grupo global"

Elegant Supreme - ES GRUPO

ALICANTE, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Elegant Supreme, la firma española especializada en diseño y fabricación de complementos de moda, ha lanzado una nueva identidad visual, como parte de un proceso de 'rebranding' que persigue consolidar un "posicionamiento internacional" y una "evolución como grupo global". El cambio también incluye una nueva página web, según ha destacado la empresa con sede en Petrer (Alicante) en un comunicado.

Bajo la denominación ES Grupo, la compañía ha explicado que avanza hacia "una etapa marcada por la innovación, la sostenibilidad y el diseño como pilares de crecimiento". "La transformación visual de la marca responde a la necesidad de actualizar su imagen para adaptarse mejor a los entornos digitales, sin perder la esencia artesanal ni el espíritu emprendedor que la vio nacer en el histórico enclave marroquinero de Petrer", ha apuntado.

El nuevo logotipo, "de líneas limpias y modernas" y "acompañado de una paleta cromática más fresca", trata de proyectar "los valores de elegancia, profesionalidad y cercanía que han guiado a la empresa desde sus orígenes".

"Somos una empresa que nació en el seno de una familia de marroquineros y que hoy se expande por el mundo con el trabajo de más de mil personas. Este 'rebranding' es una evolución natural que refleja todo lo que somos y hacia dónde vamos", ha afirmado Javier Torá, fundador y CEO de ES Group, distinguido con la Cruz Oficial al Mérito Civil de la Orden de Isabel la Católica y participante en el reciente Encuentro Empresarial China-España 2025 celebrado en Pekín hace unas semanas.

"FABRICANTE DE REFERENCIA"

La empresa ha resaltado que la renovación incluye también el lanzamiento de una nueva página web, "que pone el foco en su propuesta de valor como fabricante de referencia en el sector moda" al trabajar para "gigantes" como Inditex, Mango, El Corte Inglés, C&A o Armani Exchange.

Asimismo, la compañía, que opera bajo un modelo Original Equipment Manufacturer (OEM), afirma que ofrece "un servicio integral que va desde el diseño y desarrollo de producto hasta la fabricación y logística internacional, con fábricas propias en España, China y Myanmar".

"Este cambio de imagen llega en un contexto en el que la industria española de la moda busca reforzar su competitividad global, apostando por modelos productivos más sostenibles, ágiles y orientados al cliente", ha remarcado.

Con más de "mil empleados", una producción de "más de 300.000 unidades mensuales" y una facturación de "más de 70 millones de euros anuales", ES Grupo reivindica su historia de "crecimiento" como una de las "más sólidas del sector, combinando tradición, diseño y tecnología".

"El nuevo posicionamiento no solo responde a un cambio estético, sino a una evolución estratégica: convertirse en el 'partner' industrial de confianza para las marcas de moda que buscan diferenciarse por la calidad, la responsabilidad social y la capacidad de adaptación al mercado", ha añadido.

Por todo ello, la empresa considera que "este paso marca un nuevo capítulo" tras haber "sabido reinventarse" después de "momentos difíciles" y "apostando por la internacionalización, la inversión en nuevas tecnologías y la visión a largo plazo".