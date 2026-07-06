Elegidos los indumentaristas oficiales para los trajes de las Falleras Mayores 2027 de València y sus cortes de honor

Archivo - Imagen de archivo de falleras de una corte de honor viendo una 'mascletà' en el balcón del Ayuntamiento de València. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València, a través de la Junta Central Fallera (JCF), ha anunciado este lunes que ya se conocen quiénes serán los profesionales encargados de vestir a las Falleras Mayores (FFMM) de la ciudad de 2027 y a sus Cortes de Honor.

Así, ha apuntado que "ya inmersos en la primera fase del proceso de elección de las Falleras Mayores de València de 2027, ya se tienen elegido los indumentaristas oficiales.

La JCF ha precisado, en un comunicado, que el suministro de las telas para las Cortes de Honor corresponderá a Compañía Valenciana de la Seda, que será la encargada de tejer la vestimenta de las jóvenes que integrarán la Corte de Honor de la Fallera Mayor.

Esta empresa pondrá los tejidos de los dos trajes oficiales de la esa corte de honor, así como los de los dos corpiños de manga larga, el del primer traje oficial y el del corpiño negro. Además, el tejido del segundo traje oficial de la máxima representante de la fiesta también saldrá de sus telares.

Respecto a la Corte de Honor de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, la JCF ha precisado que será Sedería Tradicional Valenciana la firma que se encargue de las telas que lucirán durante todo su reinado. Como en el caso de las mayores, Sedería Tradicional Valenciana suministrará las telas de los dos trajes oficiales, las de los corpiños de manguera larga y el tejido del segundo traje oficial de la Fallera Mayor Infantil de Valencia.

La entidad ha avanzado también que, "un año más, Montaña Caballero formará parte de la indumentaria oficial de las máximas representantes de la fiesta y volverá a confeccionar los primeros trajes de la Fallera Mayor de València. El año pasado, esta empresa se estrenó con el primero de las mayores y este año vuelve a realizarlo, ha concretado.

Por lo que respecta al segundo traje, la Junta Central Fallera ha expuesto que Serrano y Navalón vuelve como indumentarista oficial para confeccionar los trajes del siglo XVIII de la Fallera Mayor de València y su Corte de Honor, mientras que los corpiños negros saldrán del taller de Mar de Somnis, la firma que encabeza la que fuera Fallera Mayor de València 2016, Alicia Moreno, y que se estrena como indumentarista oficial.

Por otro lado, la confección de los trajes de la Fallera Mayor Infantil de València y su Corte de Honor recaerá este año en la firma Da&Re. Ubicada en Benaguacil (Valencia) y dirigida por Isabel Marín, esta firma debuta en la lista de indumentaristas oficiales.

Del segundo traje de las máximas representantes infantiles, se encargará otra empresa debutante, la firma Les Espigues. Con sede en Quart de Poblet (Valencia), tanto los trajes del siglo XVIII como los corpiños negros saldrán de su taller.

MANTELETAS

Respecto a las manteletas, la JCF ha detallado que Hijas de Carmen Esteve "vuelve a poner su experiencia y buen gusto al servicio de las Falleras Mayores de València y sus Cortes de Honor".

Hijas de Carmen Esteve, con sede en Algemesí (Valencia), será la encargada de las manteletas de los primeros trajes oficiales, tanto de las Falleras Mayores como de las 24 componentes de las Cortes de Honor.

Para los segundos trajes, se estrena como proveedora oficial de manteletas Texor Indumentaria que, además, será la encargada de las peinetas que lucirán las máximas representantes de las Fallas por tercer año consecutivo.

MANTILLAS, ZAPATOS, POSTICERÍA Y ADEREZOS

Para las mantillas, la empresa encargada será nuevamente Alan Indumentaria, mientras que los zapatos correrán a cargo de Creaciones Aurora.

La posticería será, de nuevo, una tarea de Realce. Y los dos aderezos, obra de Art Antic. Esta firma realiza desde 2001 el primer aderezo oficial, "un modelo de racimo en oro, perlas y diamantes de talla rosa.