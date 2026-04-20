Elisabet Garcia, nueva presidenta de FAMPA-València

Elisabet Garcia, del CEIP Blasco Ibáñez de Beniparrell, centro afectado por la dana, nueva presidenta de FAMPA-València - FAMPA

VALÈNCIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Elisabet Garcia, del CEIP Blasco Ibáñez de Beniparrell, un centro afectado por la terrible dana de octubre de 2024, es la nueva presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres i Madres de Alumnos Provincia de Valencia (Fampa-València).

La asamblea de la entidad, celebrada este fin de semana, aprobó además el proyecto de trabajo para los cursos 2026-2028 con una nueva ejecutiva que "ratifica su compromiso de trabajar por la escuela pública".

Así, la Asamblea General de FAMPA-València, en la cual están representadas todas sus AMPA, ha elegido por unanimidad al presidente de la federación de padres y madres, a Elisabet García Martínez del CEIP Blasco Ibáñez de Beniparrell.

Junto a ella, todo un equipo de personas "comprometidas con la educación de sus hijos e hijas en cada AMPA a la que pertenecen, con muchas ganas de trabajar para seguir luchando para dignificar la enseñanza pública y con el mismo objetivo de continuidad de FAMPA-València, ser comunidad educativa y participar al mejorar la vida escolar del alumnado", asegura el colectivo en un comunicado.

El pasado 28 de marzo el Consejo de Gobierno, órgano de decisión de la federación, aprobó la presentación de la candidatura y el proyecto de la nueva ejecutiva de la federación que fue presentado en Asamblea General para su ratificación.

Durante la sesión, se dio cuenta de toda la memoria de gestión realizada a lo largo de todo un año por la anterior ejecutiva, encabezada por Rubén Pacheco, quien deja el cargo después de seis años de presidencia y que fue despedido "con un fuerte aplauso", destacan.

El testigo lo recoge Elisabet García, que insistirá en el objetivo principal de "continuar con la línea reivindicativa en defensa de una escuela pública de calidad, democrática y participativa donde las familias tengan un papel activo en la toma de decisiones".

La nueva ejecutiva se muestra "muy beligerante" con la Conselleria de Educación y hace una valoración "muy crítica" de las políticas educativas de la titular de este departamento, Carmen Ortí, a quien considera "heredera de los postulados del anterior conseller, José Antonio Rovira, que se basan en el desmantelamiento de la educación pública en favor de la privada-concertada y que están provocando tanto de malestar en la comunidad educativa que pelea la posibilidad de una huelga indefinida a la que FAMPA-València apoyaría".

"Son muchos problemas y deficiencias a abordar: transporte escolar, infraestructuras afectadas o no por la dana, la falta de profesorado o dificultades en programas educativos y la mejora salarial del profesorado. Al mismo tiempo, la FAMPA reivindica la continuidad y mejora de medidas positivas como la reducción de ratios, la enseñanza en valenciano, las ayudas en el estudio o la gratuidad en la etapa 0-3 años", destacan desde la federación de familiares de alumnos.