Elizabeth Carrascosa encabeza la candidatura 'Más participación, más futuro' a la FSMCV

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VALÈNCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Elizabeth Carrascosa, titulada superior en saxofón, doctora en Música, profesora especializada en pedagogía musical e investigadora universitaria, encabeza la candidatura 'Más participación, más futuro' a la Junta Directiva de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV) para el periodo 2026-203.

Se trata de "un grupo de profesionales vinculados desde hace décadas al movimiento musical y asociativo valenciano que tiene la voluntad de abrir una nueva etapa al servicio de las sociedades musicales", explican promotoras de la candidatura en un comunicado.

La iniciativa "nace con la voluntad de impulsar una FSMCV más cercana, más participativa, más innovadora y con mayor capacidad para ejercer como la principal voz de las sociedades musicales valencianas".

Está liderada por por Elizabeth Carrascosa, natural de Turís (Valencia), que ha colaborado históricamente con la Federación y con su Centro de Estudios en diferentes etapas y juntas directivas.

"Las sociedades musicales son uno de los grandes motores culturales, educativos y sociales de la Comunidad Valenciana. Queremos una Federación que no solo acompañe, sino que lidere, innove y dé respuesta a los problemas reales de las sociedades musicales; que anticipe retos y represente con fuerza al conjunto del colectivo", señala Carrascosa.

El proyecto se articula en torno a tres grandes líneas estratégicas que "responden a los retos actuales del movimiento musical valenciano": "una federación más cercana, participativa y al servicio de las sociedades musicales; el refuerzo de la red de escuelas de música como espacios de innovación y de futuro; y la mejora de los recursos, las oportunidades y la sostenibilidad del conjunto de las entidades federadas".

En este sentido, la candidatura defiende que la FSMCV debe recuperar "un papel más activo ante las administraciones públicas, reforzando su capacidad reivindicativa, de interlocución y de representación institucional". El vicepresidente primero, en caso de acceder, será Guillermo Valdés, presidente de la Sociedad Musical La Pau de Beneixama (Alicante).

"El movimiento de las sociedades musicales tiene la fuerza, el conocimiento y la dimensión suficientes para ser un actor de referencia en las políticas culturales, educativas y sociales de nuestro territorio", afirma Valdés.

Entre las líneas de trabajo también figura el impulso de nuevas oportunidades vinculadas al empleo, la profesionalización del sector y el fortalecimiento del tejido empresarial relacionado con la música.

La candidatura cuenta con un equipo "plural", integrado por personas de las tres provincias, con experiencia en gestión asociativa, educación, dirección artística, innovación, igualdad, empresa y representación territorial. Todas ellas comparten una misma visión: construir una Federación más útil, más conectada con las sociedades musicales y capaz de dar respuesta a los retos de los próximos años.

La candidata a la vicepresidencia educativa será Jose Mira. Titulada superior de flauta, músico de toda la vida, inspectora de Educación y flautín de la Banda de Canyada, en Alicante, Mira aportará una visión educativa, profesional y profundamente vinculada al movimiento asociativo musical.

"La red de escuelas de música es el principal motor de futuro de nuestro movimiento. Es necesario reforzarla, coordinarla y dotarla de las herramientas necesarias para seguir transformando vidas a través de la música", afirma Mira.

Durante las próximas semanas se darán a conocer el resto de integrantes de la candidatura y las propuestas que conformarán el programa electoral para los próximos cuatro años.