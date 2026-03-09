Elizabeth Taylor y Richard Burton centran la segunda sesión de 'Genios y genias' en Fundación Mediterráneo

Archivo - Imagen de archivo de la Fundación Mediterráneo - FUNDACIÓN MEDITERRÁNEO - Archivo

ALICANTE, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mediterráneo celebra este martes a las 19.00 horas en el Aula de Cultura de Alicante la segunda sesión del ciclo 'Genios y genias', con una conferencia a cargo de la escritora, dramaturga e investigadora Pilar G. Almansa, dedicada a la "intensa relación personal y artística" entre Elizabeth Taylor y Richard Burton, "una de las parejas más célebres de la historia del cine".

El ciclo, organizado en colaboración con la asociación Clásicas y Modernas, propone "cuestionar la idea tradicional de genialidad y reflexionar sobre cómo el talento creativo puede verse condicionado por los contextos sociales, afectivos y culturales en los que se desarrolla", detalla la entidad en un comunicado.

En esta ocasión, Almansa abordará "la historia de esta icónica pareja del Hollywood de los años 60 y 70, una relación que revela mucho más que 'glamour', excesos y portadas de los tabloides de la época".

La conferencia analizará "cómo el relato público de su relación expuso una clara doble moral mediática, que convirtió a Elizabeth Taylor en blanco de un intenso juicio público que rara vez alcanzó con la misma dureza a su pareja masculina".

Almansa es dramaturga, directora escénica e investigadora. Su trabajo combina la creación teatral con la reflexión crítica sobre la representación de las mujeres en la cultura y la historia de las artes. La conferencia tendrá lugar en el Aula de Cultura de Alicante de la Fundación Mediterráneo y la entrada es libre hasta completar aforo.