. La Embajada de Noruega presentará en l'Alfàs del Pi la exposición de la primera expedición al Polo Sur

La Embajada de Noruega presentará en l'Alfàs la exposición de la 1ª expedición al Polo Sur - CASA DE LA CULTURA ALFÀS DEL PI

ALICANTE 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de Noruega presentará en l'Alfás del Pi (Alicante) una exposición, producida junto al Museo Fram, que presenta "un valioso conjunto de materiales históricos" compuestos por imágenes y textos originales de Roald Amundsen, "uno de los primeros expedicionarios en pasar un invierno en la Antártida y el primero en alcanzar el Polo Sur".

La exhibición ha estado en grandes ciudades como Madrid, València y Bilbao, además de Covarrubias (Burgos), por estar hermanada con Noruega debido a la historia de la princesa Kristina, y emprende viaje hasta l'Alfàs del Pi, localidad cosmopolita conocida como 'la pequeña Noruega española', ha indicado el consitorio de la localidad alicantina en un comunicado.

La exposición 'Memoria Helada. Reflexiones desde el paso del noroeste', organizada por la Real Embajada de Noruega, consta de 55 lienzos que narran la conquista del célebre explorador noruego Roald Amundsen y se inaugurará el jueves 30 de abril a las 19.30 horas en la Casa de Cultura de l'Alfàs del Pi.

La representante del Ayuntamiento del municipio en el Comité Organizador de los actos conmemorativos del 17 de Mayo, Elisabeth Marandi, ha sido la responsable de coordinar la llegada de esta exposición que, indican, "no va a pasar desapercibida por ser única y valiosa".

"INESTIMABLE IMPLICACIÓN"

En este sentido, Marandi ha querido agradecer expresamente la colaboración de la Embajada de Noruega y del Museo Fram y ha destacado su "inestimable implicación para hacer posible una exposición de gran valor histórico y cultural".

Asimismo, ha subrayado que la muestra ha sido posible "gracias a la generosidad del coleccionista y a la extraordinaria pericia técnica en conservación y recuperación de la Biblioteca Nacional de Noruega".

De hecho, todo el material que se va a exponer formaba parte de las conferencias que el explorador ofrecía tras sus expediciones y constituyen un testimonio "único" de sus experiencias en las regiones polares. Los textos que acompañan a las imágenes proceden de los manuscritos del propio explorador, lo que ofrece una visión directa y personal de sus viajes y reflexiones.

La muestra recorre los momentos más significativos de la trayectoria de Amundsen. Estructurada en varios ámbitos, la exposición combina biografía, relatos de expediciones y reflexiones del explorador durante sus travesías, lo que permite al visitante adentrarse en las condiciones extremas y los desafíos de estas aventuras históricas.

Desde el Área Internacional del consistorio, la concejala Martina Mertens ha invitado a toda la ciudadanía a asistir a la inauguración y a visitar la exposición. "Se trata de una oportunidad única para acercarse a la historia de la exploración polar a través de materiales originales de uno de sus protagonistas más destacados", ha afirmado.

Por su parte, 'Memoria Helada' podrá visitarse en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura de l'Alfàs del Pi desde el 30 de abril hasta el 17 de mayo, para ofrecer "una experiencia cultural singular para todos los públicos".