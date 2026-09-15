Emergencias activa la alerta naranja ante la previsión de fuertes lluvias y tormentas en Valencia para este miércoles

Archivo - Dos personas sostienen paraguas como consecuencia de la lluvia, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat, ha activado para este miércoles, 16 de septiembre, la alerta de nivel naranja en toda la provincia de Valencia, ante la previsión de lluvias y tormentas con acumulados de 40 milímetros en una hora y posibilidad de que se superen los 80 milímetros en dos o tres horas.

Esta predicción se ha establecido por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la franja comprendida entre las 16.00 horas y la medianoche, e incluye también para toda la provincia de Valencia la posibilidad de que las tormentas puedan ir acompañadas de granizo de entre tres y cuatro centímetros, especialmente en las zonas del interior y en el prelitoral.

Para la misma franja de entre las 14.00 horas y las 23.59 horas de este miércoles se ha establecido además la alerta amarilla por precipitaciones acumuladas de 30 milímetros en una hora y por tormentas en el litoral sur e interior sur de la provincia de Castellón, tal como ha informado la Generalitat en un comunicado.

Ante esta situación meteorológica, el CCE ha remitido este boletín de alertas a los ayuntamientos y organismos que intervienen en las emergencias y recomienda además a la ciudadanía extremar las precauciones y seguir los consejos de autoprotección.

El secretario autonómico de Emergencias e Interior y director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Fernando Lasheras, ha hecho hincapié en la importancia de seguir estas recomendaciones y consejos de autoprotección, así como de prestar atención a la información y actualizaciones que se notifiquen a través de las fuentes oficiales.

RECOMENDACIONES ANTE EL EPISODIO DE LLUVIAS

Se aconseja así revisar el riesgo meteorológico de los lugares a los que la población prevea desplazarse y conducir a una velocidad moderada y, si es posible, por vías principales. También es importante no intentar nunca cruzar un barranco con agua o una zona con acumulación de agua.

Lasheras ha destacado, además, la recomendación a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias para que mantengan la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos con la finalidad de activar con antelación sus protocolos de actuación y establecer las medidas preventivas en sus respectivos ámbitos.

El secretario autonómico de Emergencias ha subrayado la importancia de que los ayuntamientos adopten medidas de prevención como evitar el estacionamiento de los vehículos en las zonas susceptibles de inundarse, como pueden ser cauces secos, orilla de ríos y barrancos. Aunque no haya precipitaciones en ese lugar, pueden darse avenidas súbitas y arrastrar vehículos y personas.

De igual modo, ha recordado la conveniencia de señalizar e impedir el tránsito de vehículos en vados inundables e informar de la situación de riesgo en las zonas de acampada u otros eventos que se desarrollen en su término municipal, así como de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población.

Los consejos de protección civil pueden consultarse en la web del 1·1·2, (www.112cv.gva.es); en la red X @GVA112 o a través de la app GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store).