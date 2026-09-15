València cierra este miércoles los colegios en zona dana e inundable a partir de las 14 por la alerta de lluvias

Archivo - Una mujer anda por la calle bajo la lluvia, en Valencia, Comunidad Valenciana (España).- Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ante la alerta naranja por lluvias y tormentas para mañana miércoles 16 de septiembre ha decretado el cierre de centros educativos ubicados en las pedanías afectadas por la dana de octubre de 2024, así como los que se localizan en zonas inundables. Todos ellos, a partir de las 14 horas.

También se ha suspendido la actividad deportiva al aire libre organizada por la Fundación Deportiva Municipal, se ha decretado el cierre de Parques y Jardines y bibliotecas que se encuentran en su interior, del Jardín del Turia y de Cementerios.

Desde el consistorio informan de que también se ha suspendido el Mercado Extraordinario del Paseo Marítimo, la jornada del Congreso Fallero, la apertura del CAES de alerta meteorológica del Carmen y se suspende la actividad Reto Metrominuto de la Semana Europea de la Movilidad.

Respecto al ámbito educativo, se suspende desde las 14.00 horas las actividades en los centros ubicados en zona inundable y zona afectadas por la dana garantizándose la prestación del servicio de comedor hasta las 15.00 horas.

Los centros de las pedanías afectadas por la dana 2024 son el Centro Privado Nuestra Señora del Rosario-Trinitarias (Castellar-Oliveral); CEIP Forn d'Alcedo; CEIP Padre Manjón (La Torre); Escola Privada de Música Santa Cecilia Castellar-Oliveral; Escola Privada de Música C. Instr. Musical Castellar-Oliveral; IES Ravatxol (Castellar-Oliveral); CEIP Castellar-Oliveral; Centre Priv. Ed Inf. 1er. Cicle Sambori (La Torre); Centre Privat FP CFFolgado (Faitanar); CEE Pub. Rosa Llácer (Castellar-Oliveral); Centre Priv. Ed. Inf. 1er. Cicle Formiguetes (Castellar-Oliveral); Escola Privada de Música Sedajazz (La Torre); Centre Universitat Popular Castellar-Oliveral; Centre Universitat Popular Forn d'Alcedo; Centre Universitat Popular La Torre y Centro Ocupacional de La Torre.

Por su parte, los centros en zonas inundables son el CEIP Camí de l'Horta (Benimàmet- Beniferri); CEIP José Senent (Massarrojos); IES Isabel de Villena (València); CEIP Blasco Ibáñez (València); Escola Privada de Música El Palmar; Escola Privada de Música Agrupación Musical Massarrojos; Centre Universitat Popular Poble Nou; Centre Universitat Popular Carpesa; Centre Universitat Popular Massarrojos y Centre Universitat Popular El Palmar.

Asimismo, a los centros de la pedanías de El Saler y Pinedo a partir de las 15.00 horas se les ha comunicado que pasen las actividades al interior o prevean la salida y recogida de los alumnos. Estos son el CEIP Luis Santangel (El Saler); IES El Saler; CEIP Pinedo; Escuela Infantil Municipal Pinedo y Universidad Popular Pinedo. En el resto de centros educativos de la ciudad se ha comunicado que a partir de las 15.00 horas las actividades previstas se realicen todas en el interior.

Asimismo, Bomberos, Policía Local, Protección Civil y el resto de servicios municipales están movilizados para el seguimiento del episodio de lluvias y tormentas, ha informado el consistorio en un comunicado.