Emergencias activa la alerta roja por lluvias para este lunes en el litoral sur de Valencia y envía un mensaje ES-Alert

Varias personas pasan por un puente del barranco de La Saleta, a 29 de septiembre de 2025, en Aldaia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha activado la alerta roja por lluvias para este mismo lunes en el litoral sur de Valencia y ha enviado un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de la población de estas zonas, después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya elevado el aviso y advertido de la posibilidad de que se produzcan tormentas de intensidad torrencial en la zona entre la Safor y la Valldigna.

Según ha informado el organismo estatal sobre las 12.45 horas de este lunes en su cuenta en la red social X, el peligro es "extremo" para la jornada de hoy en esta zona. Según precisa Aemet, la intensidad de la tormenta durante la mañana es torrencial en toda la comarca de La Safor, desde la Valldigna hasta Oliva.

Por su parte, Emergencias mantiene la alerta naranja por lluvias y tormentas en todo el litoral de Castellón y Valencia y el litoral norte de Alicante, y la amarilla por lluvias y tormentas en el interior de las tres provincias y el litoral sur de Alicante.

El CCE ha informado del envío de un mensaje ES-Alert a los móviles de las zonas afectadas --litoral sur de Valencia-- ante el aviso de nivel rojo por lluvias comunicado por Aemet, cuya finalización está prevista para las 15.00 horas, y ha solicitado "máxima precaución" a la ciudadanía.

Además, ha recordado la necesidad de "extremar todas las precauciones y estar pendientes de cualquier cambio en el nivel de los avisos", puesto que el resto de la Comunitat Valenciana también se encuentra en nivel naranja y amarillo por lluvias y tormentas.