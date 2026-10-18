Emergencias activa la preemergencia hidrológica nivel amarillo en la zona hidrológica de Algar-Alacantí

Archivo - Lluvia en la ventanilla de un vehículo - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias ha activado la preemergencia hidrológica nivel amarillo del Plan Especial de Inundaciones (PEI) en la zona hidrológica de Algar-Alacantí.

Asimismo, se ha establecido la preemergencia hidrológica nivel amarillo en la zona hidrológica de Vaca-Serpis-Safor y en la zona Pego-Girona-Gorgos.

Asimismo, insta a los ayuntamientos de estas cuenca que activen su Plan de Actuación Municipal de Inundaciones y Plan Territorial Municipal de Emergencias e intensifiquen la vigilancia de cauces y puntos conflictivos de acuerdo con la 'Guía de recomendaciones a los ayuntamientos'.