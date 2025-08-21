Emergencias activa este viernes la alerta amarilla por tormentas fuertes en gran parte de la Comunitat Valenciana

Archivo - Dos personas sostienen paraguas como consecuencia de la lluvia en València. Imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha establecido para este viernes la alerta amarilla en el interior y litoral sur de Castellón; en toda la provincia de Valencia y en el litoral e interior norte de Alicante.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también había activado para dichas zonas su aviso amarillo, que permanecerá activo entre las 14.00 horas de este viernes y las 21.59 horas del mismo día.

Así, para este viernes se esperan precipitaciones acumuladas en una hora de hasta 20 litros por metro cuadrado (l/m2), con probable granizo y acompañadas de fuertes vientos. Las tormentas pueden tener intensidad fuerte y también se espera la caída de rayos.