Emergencias actualiza las alertas por lluvias en la Comunitat Valenciana

Archivo - Una persona sostiene un paraguas mientras llueve, a 26 de julio de 2021, en Valencia, Comunidad Valenciana, (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat Valenciana ha emitido un nuevo boletín informativo, pasadas las 20 horas de este miércoles, en el que actualiza las alertas por lluvias en la Comunitat Valenciana.

En concreto, se encuentran activas la alerta naranja por tormentas en el interior y litoral de Castelló, el litoral de Valencia y el litoral norte de Alicante; naranja por lluvias en toda la provincia de Castelló, toda la provincia de Valencia y el litoral norte de Alicante y amarilla por tormentas en el interior de Castelló, el interior de Valencia y el interior de Alicante.

El CCE recuerda también que, de acuerdo a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el interior sur de Valencia y el interior de Alicante se encuentra dentro de un episodio de tormentas de nivel amarillo hasta las 23.59 horas de este miércoles. El resto de alertas por lluvias y tormentas, de nivel naranja, comenzarán este jueves a las 14.00 horas.