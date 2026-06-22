Emergencias amplía la alerta por calor en nivel amarillo a toda Valencia y la mantiene en el sur de Alicante

Archivo - Una fuente expulsa chorros de agua en València - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha ampliado la alerta por temperaturas máximas en nivel amarillo a toda la provincia de Valencia, que se mantiene en el litoral sur de Alicante.

Así lo ha decretado en una actualización de su boletín de fenómenos meteorológicos emitido a las 19 horas de este lunes.

Inicialmente, Emergencias había establecido a las 11.55 horas de este lunes la alerta por temperaturas máximas en nivel amarillo en el interior norte y litoral de Valencia y en el litoral sur de Alicante.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, el episodio meteorológico comenzará este martes 23 a las 13 horas.