Emergencias amplía la alerta por vientos en el interior de Valencia y por fenómenos costeros en su costa

VALÈNCIA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias ha ampliado la alerta amarilla por viento a todo el interior de Valencia y por fenómenos costeros en toda la costa de la provincia.

Así se desprende de la actualización de alertas por fenómenos meteorológicos efectuada por el CCE y recogida por Europa Press en la que se mantiene la alerta nivel amarillo por vientos en el interior norte de Castellón.

Por su parte, Aemet señala que han finalizado los avisos por temperaturas mínimas y que no se esperan precipitaciones significativas. No obstante, durante los tres próximos días los avisos son por viento de poniente, que podrán tener rachas muy fuertes en el interior y prelitoral de hasta 80 kilómetros por hora.

En ese snetido, explica que con este viento de poniente fuerte los fenómenos costeros se refiere a zonas fuera de la protección costera.