Mapa de alertas - GVA

VALÈNCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha actualizado sus sus alertas por fenómenos meteorológicos y ha establecido alerta por vientos nivel amarillo en todo el interior de Valencia.

Así lo ha informado '112' Comunitat Valenciana, en un mensaje publicado en redes sociales, tras emitir un nuevo boletín informativo sobre las 19.15 horas de este martes.

En concreto, las únicas alertas que hay activas en este momento en la Comunitat Valenciana son nivel amarillo por vientos en todo el interior de la provincia de Valencia.