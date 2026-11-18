Emergencias coordina con los diferentes organismos las medidas preventivas y la planificación operativa para hacer frente al riesgo de nevadas - GVA

VALÈNCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Emergencias e Interior ha mantenido una reunión con los organismos que intervienen en el dispositivo de prevención ante el riesgo de nevadas en la Comunitat Valenciana para coordinar las medidas y la planificación operativa destinada a "minimizar el impacto" sobre la población de este tipo de fenómenos meteorológicos adversos.

En la reunión, que se ha celebrado este miércoles en la localidad de Barracas (Castellón) y que ha estado presidida por el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, se han abordado también los medios disponibles para hacer frente al riesgo de temporales de nieve, con la actualización de los recursos de mantenimiento de las infraestructuras viarias y las rutas de limpieza, según recoge la Generalitat en un comunicado.

Asimismo, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias ha analizado con los servicios operativos que intervienen en este dispositivo las medidas de respuesta previstas en el Procedimiento frente al Riesgo de Nevadas en la Comunitat Valenciana.

Este instrumento de planificación tiene como propósito principal "garantizar la acción coordinada de los recursos públicos y privados" e incluye las actuaciones que se desarrollan tanto en la fase de preemergencia (con la emisión de avisos por parte del Centro de Coordinacion de Emergencias a partir de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología) como con la activación de la fase de emergencia en sus diferentes grados (situación 0, 1 y 2).

La campaña anual frente al riesgo de nevadas implica también a ayuntamientos, centros de control de sistemas de transporte, empresas de servicios básicos y servicios de emergencias sanitarias, rescate y tráfico, han apuntado desde la Conselleria de Emergencias.

EVITAR LA INCOMUNICACIÓN DE MUNICIPIOS

En concreto, los recursos esenciales para actuar en caso de nevadas están destinados a evitar la incomunicación de los municipios y su población. Para ello, las administraciones con competencias en carreteras disponen de vehículos especiales y adaptados (con cuñas quitanieves) para la retirada de la nieve, así como máquinas esparcidoras de sal.

El Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat está incorporado en el dispositivo para la limpieza de viales y señalización de cortes de carreteras. En el caso de la provincia de Castellón, se hace cargo de nueve de los 27 itinerarios de limpieza establecidos en toda la provincia, y su trabajo se centra en las carreteras de la red secundaria, caminos y pistas rurales. Cuenta con quitanieves emplazadas en Morella, El Ballestar (La Pobla de Benifassà), Montán, Ademuz, Titaguas y Planes.

La Comunitat Valenciana tiene 84 localidades con riesgo alto de verse afectadas por temporales de nieve, el 50 por ciento de ellas situadas en la provincia de Castellón. El criterio para la asignación de este riesgo es la cota de altitud tanto de los núcleos poblados como de las carreteras de acceso a los mismo. En este caso, se trata de localidades emplazadas por encima de los 800 metros de altitud. Su distribución provincial es la siguiente: 42 en Castellón, 28 en Valencia y 14 en Alicante.

Además, existen 120 municipios que poseen un riesgo medio de nevadas, al situarse entre los 400 y los 800 metros de altitud. De ellos, 52 están en Alicante; 36 se ubican en Castellón y 32 pertenecen a Valencia. Con riesgo bajo se encuentran 338 municipios (206 en Valencia, 75 en Alicante y 57 en Castellón), todos ellos situados por debajo de los 400 metros de altitud.

CONSEJOS

Una parte "importante" de la campaña la constituye la difusión a la población de consejos de autoprotección, que están también disponibles en el portal web del 112 de la Generalitat con versiones accesibles en lengua de signos, audioguías y materiales de lectura fácil, con el objetivo de facilitar el acceso a la información a las personas con discapacidad, personas mayores y otros colectivos vulnerables.

Durante los episodios de olas de frío y nevadas, Emergencias aconseja mantenerse informado de la predicción meteorológica y los avisos de emergencia por nevadas a través de canales oficiales, así como consultar las informaciones que se van transmitiendo desde la app del 112, las redes sociales oficiales del 112 y también a través de la citada página web, en la que se pueden encontrar recomendaciones en cada fase de la emergencia.

En el caso de personas mayores, se recomienda instalar aplicaciones esenciales como 112 accesible y crear un grupo de mensajería instantánea con la red de apoyo más cercana para una comunicación rápida.

Antes de la época de nevadas, se recomienda comprobar el funcionamiento de la calefacción, chimeneas y estufas, revisar cerramientos y estado de tejados bajantes, contar con sistemas alternativos de calefacción ante la posibilidad de cortes eléctricos, disponer de cadenas para el vehículo y preparar un kit de emergencia para al menos siete días.

Se aconseja que este kit incluya el botiquín familiar de primeros auxilios con medicinas esenciales, además de agua, alimentos no perecederos, dispositivos para cocinar no eléctricos, productos de higiene, linternas, velas, radio, pilas de repuesto, baterías y cargadores para el móvil, cerillas o mecheros y dinero en efectivo.

PERSONAS DEPENDIENTES

Según subraya Emergencias, resulta también fundamental asegurarse de que las personas mayores o en situación de dependencia cuentan con la asistencia adecuada y de que se dispone de medios para solicitarla en una situación de emergencia, especialmente en el caso de personas enfermas. También es importante contar con medicinas esenciales para un mínimo de siete días y con baterías de repuesto para los dispositivos de asistencia como audífonos y sillas de ruedas motorizadas.

La reunión de coordinación, a la que ha asistido el alcalde de Barracas, Antonio Salvador, ha contado con la presencia de representantes de la Vicepresidencia segunda para la Recuperación y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, de la de Servicios Sociales y Justicia y de la de Sanidad.

También han participado miembros de los consorcios provinciales de bomberos y las unidades de Protección Civil de Castellón, Valencia y Alicante, responsables de conservación y explotación de carreteras y representantes de diputaciones, Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Guardia Civil, Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunitat, Unidad Militar de Emergencias, Delegación Territorial de la Agencia Española de Meteorología y Cruz Roja.