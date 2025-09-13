Emergencias declara el fin del confinamiento en Albuixech por el incendio ya controlado en una nave industrial

El incendio industrial en una nave de automoción de Albuixech - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE VALENCIA

VALÈNCIA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha desactivado la Situación 0 del Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana (PETCV) por el incendio en una nave industrial de Albuixech (Valencia) y ha declarado el fin del confinamiento en la localidad.

En la extinción del incendio, que en la noche del viernes se dio por controlado, continúan trabajando un sargento y un oficial del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, además de una bomba urbana pesada.

El fuego se declaró este viernes, sobre las 16.11 horas, en una nave de automoción ubicada en la calle Noria de Albuixech. Afectó a una zona dedicada a taller, motos y baterías y se propagó "rápidamente", con una gran columna de humo.

Debido a la nube de humo y por la naturaleza de los materiales almacenados, Emergencias emitió recomendaciones para las zonas residenciales próximas y el ayuntamiento de Albuixech recomendó a la población permanecer dentro de sus domicilios.