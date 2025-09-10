Emergencias declara la situación 1 del PEIF por un incendio forestal en Buñol (Valencia)

Archivo - Camión del Consorcio de Bomberos de Valencia. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE VALENCIA

VALÈNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha establecido la situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF) por un incendio forestal en Buñol (Valencia).

El nivel 1 de alerta del PEIF se establece cuando una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales puede afectar gravemente a bienes forestales o afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, para cuya extinción puede ser necesario incorporar medios extraordinarios.

El incendio se ha declarado este miércoles, alrededor de las 20.28 horas, en las cercanías de la Fuente del Ciprés en Buñol, según ha indicado el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

En estos momentos, están movilizadas tres dotaciones de bomberos de Requena, Chiva y Torrent, dos coordinadores forestales y un técnico forestal del Consorcio, así como siete unidades de Bombers Forestales de la Generalitat.

A las 20.56 horas, Emergencias ha establecido la situación 1 del PEIF. Los bomberos siguen trabajando en las tareas de extinción del fuego.