Emergencias declara la situación 1 del PEIF por el incendio en El Saler

Una mujer observa el incendio de El Saler desde la playa - ROBER SOLSONA

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en el mediodía de este jueves en el parque natural de El Saler, en València, ha llevado al Centro de Coordinación de Emergencias a establecer la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF), según informa el 112 CV en su cuenta de X.

La evolución del humo ha obligado a desalojar preventivamente la playa próxima a la zona del incendio y los apartamentos de la Torre 1, según ha informado el consistorio, que ha recomendado a los vecinos que mantengan cerradas las ventanas de sus viviendas para evitar que entre ese humo a las casas. La alcaldesa de València, María José Catalá, se dirige al Puesto de Mando Avanzado convocado por el incendio.

El nivel 1 de alerta del PEIF se establece cuando una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales puede afectar gravemente a bienes forestales o afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, para cuya extinción puede ser necesario incorporar medios extraordinarios.

El dispositivo de extinción se ha reforzado con más medios terrestres y aéreos, a los que se han sumado dos aviones del Ministerio de Transición Ecológica. Poco antes de las 16.00 horas participaban en estos trabajos cinco aéreos de la Generalitat, incluida la aeronave de coordinación, dos del Miteco, una unidad terrestre y otra helitransportada de los bomberos forestales; una autobomba; doce dotaciones, dos vehículos de dirección y la unidad de drones de los bomberos municipales de València y una brigada forestal y un agente medioambiental.

Además, se han movilizado efectivos de la Policía de la Generalitat, de la Policía Local de València y de la Guardia Civil y dos unidades de ambulancias en preventivo. La carretera CV-500 se ha cortado a la circulación por la evolución de las llamas y se han activado los cañones Sideinfo de El Saler de forma preventiva.

La Policía Local solicita buscar itinerarios alternativos para dirigirse por carretera a València desde El Perellonet. El Ayuntamiento ha pedido no acercarse a la zona afectada y seguir "en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencias", al tiempo que ha reclamado "máxima precaución para facilitar el trabajo de los equipos desplegados". Según ha señalado en un mensaje en la red social X la alcaldesa, la prioridad es "proteger a las personas y contener el incendio cuanto antes".

El concejal de Emergencias del Ayuntamiento de València, Juan Carlos Caballero, ha explicado a los medios que, sobre las 13.00 horas, han recibido el aviso del avistamiento de una columna de humo en Devesa del Saler, en la zona de la Gola de Pujol.

CAMBIO DE VIENTO

Desde ese momento se han activado todos los protocolos por parte del 112 con los bomberos de València y trabajan las dotaciones del Parque de El Saler como dotaciones de la ciudad. Hacia las 15.30 horas, según Caballero, "se tenía aproximadamente perimetrado el incendio en el flanco norte y en el flanco sur".

No obstante, con un cambio de viento, ha obligado a los efectivos de extinción a centrarse "más en el flanco norte" y a solicitar más medios aéreos. "Los cambios de viento es lo que complica más las labores de extinción", ha admitido.

El edil ha detallado que, en esta situación, se han visto obligados al desalojo de las personas en la playa porque el humo se dirigía hacia allí y, de forma preventiva, también la Torre 1 de los bloques de viviendas en la Devesa del Saler, y se ha solicitado al pueblo de El Saler que cierren puertas y ventanas para evitar que el humo entre en sus viviendas.