Emergencias emite alerta naranja por lluvias y tormentas en el interior de Valencia y amarilla en el litoral

VALÈNCIA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE), informa de la emisión de un aviso especial que alerta de la llegada de precipitaciones que puedan ser fuertes o muy fuertes, además de persistentes y acompañadas de tormentas, en la provincia de Valencia.

En concreto, el Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido alertas nivel naranja por lluvias en todo el interior de Valencia para mañana domingo y, amarillo en el litoral norte de esta provincia para este sábado.

Además, también se ha decretado alerta amarilla, en base a la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este domingo en el interior de Valencia por lluvias y, amarilla por tormentas en todas la provincia.

Desde la Conselleria de Emergencias e Interior se recomienda a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias que mantengan la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita el CCE con el objetivo de activar con antelación sus planes de protección civil y establecer las pertinentes medidas preventivas.

También se ha destacado la importancia del seguimiento sobre todo en aquellos cauces en los que en estos momentos se están llevando a cabo trabajos de reparación y restauración de los daños ocasionados en la dana del 29 de octubre de 2024, por la presencia de personas y maquinaria pesada que requerirían un pronto aviso para su evacuación.

Entre las recomendaciones trasladadas a dichos organismos responsables destaca la de evitar el estacionamiento de los vehículos en las zonas susceptibles de inundarse, como pueden ser cauces secos, orilla de ríos y barrancos. Aunque no haya precipitaciones en ese lugar, pueden darse avenidas súbitas y arrastrar vehículos y personas.

También se aconseja señalizar e impedir el tránsito de vehículos en vados inundables e informar de la situación de riesgo en las zonas de acampada u otros eventos que se desarrollen en su término municipal.

Además, el departamento recuerda la importancia de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población y que pueden consultarse en la web del 1·1·2, www.112cv.gva.es;en la red X @GVA112 o a través de la App GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store).