Emergencias emite un aviso especial ante una ola de calor a partir del lunes a toda la Comunitat Valenciana

Archivo - Bañistas disfrutan en la Playa de la Malvarrosa, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha emitido un aviso especial que ha enviado a ayuntamientos y organismos responsables en Emergencias, en el que advierte de que el lunes 6 de julio llegará una ola de calor que afectará a buena parte de España y que posiblemente se extenderá a la Comunitat Valenciana.

En el aviso se informa de que la actual situación meteorológica "ha producido la generación de una masa de aire muy seca y cálida que, unida a la alta insolación de estas fechas, tendrá como consecuencia un incremento de las temperaturas que serán altas y persistentes con noches de carácter tropical y que activarán de forma generalizada avisos amarillos y naranjas por calor extremo".

Además, explica que, actualmente, el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) tiene activado un aviso nivel amarillo para todo el sur y el interior norte de la provincia de Valencia, episodio que, según las predicciones de Aemet, está previsto que arranque el sábado a partir de las 13.00 horas y termine a las 21.00 horas, y en el que se prevén temperaturas de hasta 36 grados.

El aviso insiste en la importancia "del peligro que esta situación supone para la salud de las personas, especialmente las de edad avanzada o con problemas de tipo cardiovascular y para todo tipo de actividades al exterior, sobre todo en las horas centrales del día".

Asimismo, el CCE mantiene activo el nivel alto de preemergencia de riesgo de incendios forestales para todo el día de hoy y, según el aviso especial, no se descarta que el riesgo puede elevarse a "extremo", subraya la Generalitat en un comunicado.

Desde la Generalitat se insta a la ciudadanía a adoptar conductas de autoprotección. Se aconseja evitar salir a la calle o realizar esfuerzos físicos en las horas centrales del día, así como utilizar ropa holgada, ligera y de colores claros, y protegerse la cabeza con una gorra o sombrero al salir.

En el ámbito doméstico, se recomienda mantener las viviendas lo más frescas posible bajando persianas y toldos en las fachadas expuestas al sol. Hay que mantener una hidratación constante, evitar el exceso de alcohol y las bebidas con mucha cafeína, y sustituir las comidas copiosas y calientes por platos fríos, frutas y verduras frescas. Por último, se pide intensificar al máximo la vigilancia sobre los colectivos más vulnerables: niños, personas mayores y personas con patologías crónicas.

Por último, ha recordado la necesidad absoluta de mantenerse informados permanentemente a través de canales oficiales, evitando difundir bulos o informaciones no contrastadas que puedan generar confusión. En este sentido, ha señalado que todos los consejos de protección civil dirigidos a la población y las actualizaciones del estado de las alertas pueden consultarse en la web del '112' (www.112cv.gva.es), en la red X (@GVA112) o a través de la app GVA 112 Avisos.