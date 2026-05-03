Emergencias establece alerta amarilla por lluvias y tormentas en el interior de Valencia y norte de Castellón

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido alerta amarilla por lluvias y tormentas en todo el interior de Valencia y en el norte de Castellón. - GVA 112

VALÈNCIA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido alerta amarilla por lluvias y tormentas en todo el interior de Valencia y en el norte de Castellón.

El organismo ha actualizado así sus alertas por fenómenos meteorológicos a partir de la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana.

La agencia advierte de que a partir de las 14.00 horas y durante la jornada de este domingo de la posibilidad en el interior sur de Valencia de lluvias con un acumulado de 20 l/m2 por hora y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo menudo.

Ya para este lunes, se prevé el norte de Castellón registre precipitaciones y tormentas en las que puede aparecer granizo de hasta dos centímetros y rachas de viento muy fuertes.