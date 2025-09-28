Emergencias establece la alerta naranja por lluvias y tormentas en el interior de Valencia y litoral norte de Castellón

Archivo - Un hombre lleva un carrito de bebé mientras se protege de la lluvia con un paraguas, a 11 de noviembre de 2022, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Subraya que esta situación se extenderá este lunes a todo el litoral de la provincia de Valencia y al norte de Alicante

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha actualizado sus alertas por lluvias y tormentas para este domingo y ha establecido el aviso naranja en el interior de Valencia y en el litoral norte de Castellón.

En un mensaje en sus redes sociales, Emergencias ha apuntado que este domingo en Castellón se prevén intensidades que rondarán los 70-80 litros por metro cuadrado (l/m2) hasta alcanzar los 120 l/m2 en tres o cuatro horas.

Igualmente, en la provincia de Valencia se esperan lluvias intensas sobre las 18.00 horas, con una previsión de 40 l/m2 en una hora, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, ha indicado, en un audio remitido a los medios de comunicación, que esta situación se extenderá este lunes también a todo el litoral de la provincia de Valencia y al norte de Alicante.

"Esta es la situación actual en estos momentos, pero es una situación que puede sufrir variaciones, por lo que es muy importante mantenerse alerta de cualquier cambio en la predicción", ha aseverado, al tiempo que ha subrayado que "se esperan lluvias importantes y, por tanto, es fundamental que todas las administraciones tomen las medidas preventivas con antelación y, sobre todo, que la población esté informada de estos episodios por riesgo de lluvias".

Rodríguez ha resaltado que este sábado la Generalitat emitió un aviso especial y activó el plan especial frente a inundaciones: "Se avisó a todos los municipios y organismos de seguridad y emergencias. Por tanto, solicitamos máxima colaboración y difusión por parte de todos para este episodio".

Asimismo, ha incidido en que "es muy importante mantenerse informado por las fuentes oficiales tanto de las previsiones como de la evolución del episodio y tomar las medidas preventivas y de autoprotección que sean necesarias". "Igualmente, recordar que el teléfono de emergencias 112 es al que hay que recurrir ante cualquier situación de emergencia que pueda producirse", ha concluido.