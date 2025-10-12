Emergencias establece para este lunes alerta naranja por lluvias en el litoral de Valencia y litoral norte de Castellón

Archivo - Un hombre lleva un carrito de bebé mientras se protege de la lluvia con un paraguas, a 11 de noviembre de 2022, en València - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido para este lunes la alerta naranja por lluvias en el litoral norte de Castellón y litoral de Valencia.

Así lo ha indicado Emergencias, alrededor de las 18.00 horas, en una actualización de sus alertas por el temporal de lluvias y tormentas de la dana Alice publicada en sus redes sociales.

Igualmente, ha decretado el aviso nivel amarillo por tormentas en las provincias de Castellón y Valencia, y litoral norte de Alicante; y por lluvias en litoral sur e interior de Castellón, interior de Valencia, y litoral norte de Alicante.