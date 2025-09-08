Emergencias establece la Situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en toda la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido la Situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en toda la Comunitat Valenciana debido al episodio meteorológico que está afectando este lunes al territorio.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Emergencias ha informado de que, a las 20.09 horas, en la provincia de Alicante se han acumulado en la última hora 21,2 litros por metro cuadrado (l/m2) en l'Alguenya y 9,8 l/m2 en Monover.

Además, en las últimas cuatro horas se han contabilizado los 31 l/m2 en Cox y Redovan, 30,4 l/m2 en l'Alguenya, 23,8 l/m2 en Monover y 22,1 l/m2 en Cocentaina, según los datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet).

En la provincia de Valencia, a las 20.19 horas, las lluvias de la última hora han dejado 21,2 l/m2 en Titaguas y 3,2 l/m2 en Ontinyent. En las últimas cuatro horas las precipitaciones han alcanzado 56,2 l/m2 en Barxeta, 45,2 en Xella, 43,9 en Llocnou d'en Fenollet, 40 en Anna y 39,8 en Tavernes de la Valldigna.

En el caso de Castellón, a las 20.26 horas, se han registrado en la última hora 23 l/m2 en la Pobla de Benifassà, 17 en Canet lo Roig, 15,6 en Sant Jordi y 12,8 en Gaibiel. En el acumulado de las últimas cuatro horas destacan 47,8 l/m2 en Herbers, 46 en la Pobla de Benifassà, 39,2 en la Jana y 26,2 en Rossell.

INCIDENCIAS

En cuanto a las incidencias, el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha informado, a las 20.03 horas, de diez intervenciones más en La Vega Baja, además de otras en Rafal, Alcoi y Callosa, sin que se hayan registrado heridos.

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha señalado a las 19.40 horas que han atendido múltiples actuaciones por el viento desde las 17.00 horas, principalmente por caída de árboles.

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO

Por su parte, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha recordado que sigue vigente la alerta naranja en la provincia de Castellón, el litoral sur e interior sur de Valencia y toda la provincia de Alicante.

Así lo ha señalado tras la reunión de seguimiento celebrada este lunes por la tarde, con motivo del episodio meteorológico que afecta a la Comunitat Valenciana. Entre las 12.00 y las 19.00 horas, el 112 ha recibido 113 llamadas relacionadas con 76 incidentes causados por lluvia, tormenta y fuertes vientos, según ha apuntado.

Las comarcas más afectadas hasta el momento son la Vega Baja, la Vall d'Albaida, la Ribera Alta y la Safor. En cuanto a daños personales, Valderrama ha precisado que únicamente se tiene constancia de un herido leve con rasguños en Cox.

El conseller ha anunciado que a las 22.00 horas se celebrará otra reunión técnica para evaluar la evolución de la situación y que este martes, a las 9.30 horas, está previsto un nuevo encuentro en el que participarán "todas las administraciones y todos los operativos y dispositivos que intervienen en las emergencias".

Valderrama ha pedido a la ciudadanía "máxima precaución" en las carreteras: "Hemos visto imágenes que pueden afectar a vehículos. Tenemos que ser muy prudentes, también tener en cuenta no atravesar zonas inundables, vados, puentes que puedan estar inundados, y si hay alguna emergencia, por supuesto, llamar al 112 y seguir en todo momento los consejos y recomendaciones del Centro de Coordinación de Emergencias".

Respecto a la suspensión de clases, el conseller ha recordado que la Conselleria "ya remitió la semana pasada una guía de recomendaciones para las autoridades municipales sobre la toma de decisiones, para ayudarle con criterios claros, concisos y prácticos, para que tomen las decisiones en cada momento".

"Es decir, por ejemplo, si es un centro en una zona inundable, pues el conseller de Educación, que es el que tiene la responsabilidad de tomar las decisiones, recomienda que se cierren los centros educativos y, si no es inundable, limitar las actuaciones al interior del centro educativo", ha manifestado.

Y ha añadido: "Depende también de la situación en cada momento, porque estamos hablando de lluvias que son muy cortas, de periodo muy corto, pero muy intenso. Entonces, hay que evaluar en cada momento la situación".

Finalmente, Valderrama ha advertido de la entrada de lluvias en el norte de Castellón y ha subrayado la necesidad de mantener la vigilancia en la Safor, la Marina y la Vega Baja.

Entre ellas destacan cinco intervenciones en Alzira, una de ellas por un árbol caído sobre un autobús sin causar heridos; cinco más en Xàtiva por retirada de árboles, y otra en Benigànim, donde se ha desplomado una chapa de un supermercado. También se han producido actuaciones por caída de árboles en Barxeta, Carcaixent, Simat de la Valldigna, Llosa de Ranes y Cullera.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha comunicado que no han tenido que realizar ningún servicio relacionado con este episodio meteorológico.