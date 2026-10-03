Emergencias finaliza la situación de emergencia 0 por inundaciones en toda la provincia de Valencia y Castellón

Situación 0 por inundaciones - 112 CV

VALÈNCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha dado por finalizada a las 9.39 horas de este sábado la situación de emergencia 0 por inundaciones en toda la provincia de Valencia y Castellón tras los episodios de esta última semana.

No obstante, Emergencias mantiene la alerta nivel amarillo por tormentas y lluvias en todo el litoral de Castellón, todo el litoral de Valencia y litoral norte de Alicante y recuerda que continúa activa la situación meteorológica "adversa".

El Centro de Coordinación de Emergencias ha gestionado desde las 06:00 horas del día 1 de octubre y hasta las 09:00 horas de este sábadoo un total de 266 incidentes relacionados con el episodio meteorológico: 139 en la provincia de Valencia, 72 en Alicante y 55 en Castellón.

En Valencia se han registrado 56 incidentes; en Alzira, 32; 13 en Castellón de la Plana y nueve en Elche. Los problemas más habituales han sido vías intransitables; daños materiales y achiques de agua.