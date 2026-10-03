Emergencias mantiene la alerta nivel amarillo por tormentas y lluvias en el litoral norte de Castellón

Coches aparcados en los puentes por precaución en caso de posibles inundaciones provocadas por las fuertes lluvias. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat Valenciana ha emitido un nuevo boletín informativo a las 18.30 horas de este sábado en el que informa de que solamente se mantiene la alerta nivel amarillo por tormentas y lluvias en el litoral norte de Castellón.

Por tanto, finaliza el resto de alertas meteorológicas, según ha informado Emergencias de la Comunitat Valenciana en redes sociales.