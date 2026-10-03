Emergencias mantiene la alerta nivel amarillo por tormentas y lluvias en el litoral norte de Castellón

Coches aparcados en los puentes por precaución en caso de posibles inundaciones provocadas por las fuertes lluvias.
Coches aparcados en los puentes por precaución en caso de posibles inundaciones provocadas por las fuertes lluvias. - Rober Solsona - Europa Press
Europa Press C. Valenciana
Publicado: sábado, 3 octubre 2026 19:04
Seguir en

   VALÈNCIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat Valenciana ha emitido un nuevo boletín informativo a las 18.30 horas de este sábado en el que informa de que solamente se mantiene la alerta nivel amarillo por tormentas y lluvias en el litoral norte de Castellón.

   Por tanto, finaliza el resto de alertas meteorológicas, según ha informado Emergencias de la Comunitat Valenciana en redes sociales.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado

Hemeroteca en Valencià d'Europa Press