Emergencias e Interior hace balance del dispositivo de seguridad desplegado en Fallas y la Magdalena - GVA

VALÈNCIA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Emergencias e Interior ha hecho balance del dispositivo de vigilancia y seguridad desplegado por la Policía de la Generalitat durante las fiestas de Fallas de Valencia y de la Magdalena de Castellón y del operativo especial del Servicio de Bomberos Forestales para la noche de la cremà.

En concreto, la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunitat Valenciana ha realizado tareas preventivas en la red de Metrovalencia, diferentes festejos taurinos, la Romeria de Les Canyes, la Ofrenda, zonas de especial afluencia, así como otros servicios relacionados con la atención a la ciudadanía, la prevención general y la seguridad de las fiestas.

En el caso de Castellón, se han tramitado 105 actas en los 7 festejos taurinos inspeccionados y se ha identificado a 301 personas. También se han contabilizado 14 servicios en colaboración con la Policía Nacional, la mayor parte por peleas y alteraciones del orden público resueltas con presencia policial; así como 66 personas identificadas y 107 vehículos controlados y chequeados.

En este sentido, en el caso de Valencia, la Policía de la Generalitat ha realizado 189 inspecciones en establecimientos, tramitando 70 propuestas de sanción por diversos motivos e identificando a 340 personas. Además ha estado presente en 15 conciertos y otras actividades de ocio nocturno, iniciando dos propuestas de sanción.

Respecto a las tareas preventivas de control de aforos, accesos y seguridad en la red de Metrovalencia, en colaboración con Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), se ha intensificado la actividad, concretamente en las estaciones de Xàtiva, Colón, Plaza de España, Bailen y Ángel Guimerá durante la 'mascletà', y en Alameda y Línea 10 durante los castillos de fuegos artificiales.

Ha sido, según la Policía de la Generalitat, uno de los servicios "más complicados" durante las fiestas por la gran cantidad de desplazamientos que han tenido lugar. El dispositivo ha ofrecido un servicio ininterrumpido desde el día 13 hasta la madrugada del día 20 en los más de 2.800.000 desplazamientos registrados.

Se han realizado 360 patrullas en Metrovalencia (FGV) y 105 controles en dispositivos específicos en las estaciones de Xàtiva, Colón, Plaza de España, Bailén y Ángel Guimerá, Pont de Fusta y Línea 10 (Ciutat Arts i Ciencies - Justicia) Artes-Justicia). Se han realizado 24 controles con interventores y propuesto para sanción a 70 personas sin billete en el metro.

Respecto a la participación en festejos taurinos de València, los agentes han estado presentes en 10 celebraciones y han realizado 144 actuaciones, levantado 120 actas e identificando a 470 personas. También han estado diariamente realizando servicios de control de reventa de entradas con un resultado de cuatro personas identificadas con propuestas de sanción, así como la intervención de siete entradas.

Por último, respecto a la atención al ciudadano y otros servicios, han identificado a 437 personas y 138 vehículos; 16 detenidos o investigados no detenidos por diversos motivos; 36 actas en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana; 13 actas por otros motivos; 62 servicios de auxilio humanitario; y 45 traslados de menores.

En el transcurso del operativo se ha realizado también 132 colaboraciones con Policía Nacional y Policía Local. Así, la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunitat Valenciana ha recibido y gestionado un total de 2.808 incidentes (569 más que en 2025) entre el 1 y el 19 de marzo.

SERVICIO DE BOMBEROS FORESTALES DE LA GENERALITAT

Por su parte, el Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat ha estado presente durante la noche de la cremà en 12 municipios. Un total de 31 autobombas y 62 profesionales han formado parte del dispositivo preventivo preparado con motivo de la quema de los monumentos falleros en distintos municipios de la Comunitat Valenciana.

Por lo que respecta al teléfono de emergencias '1·1·2 Comunitat Valenciana' ha atendido un total de 35.981 llamadas y ha gestionado 12.110 incidentes entre las 00.00 horas del día 16 y hasta las 07.00 horas del día 20 de marzo, 735 y 1.188 más respectivamente que en 2025. El 55,9 por ciento de los incidentes gestionados han sido de carácter sanitario, seguidos de un 19,35% de casos relacionados con la seguridad ciudadana.

La mayor parte de las llamadas al '1·1·2 Comunitat Valenciana' se han recibido los días 17 y 18 de marzo, cuando se atendieron un total 8.785 y 9.008 respectivamente. Seguidos del día 19 de marzo con 8.591 llamadas y el día 16 de marzo con 8.548. De los 12.110 incidentes gestionados, un total de 6.828 se han registrado en la provincia de Valencia, 4.019 en Alicante y 1.143 en Castellón.