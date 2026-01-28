Emergencias pide a Interior la cobertura "urgente" de vacantes de Policía Adscrita con las mismas condiciones económicas

Valderrama en la reunión mantenida en Madrid con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y el director general de Coordinación y Estudios del Ministerio, Eugenio Pereiro. - GVA

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha reclamado al Ministerio del Interior la cobertura "urgente" de vacantes de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana "sin alterar las condiciones económicas actuales ante la excepcionalidad derivada de la dana".

Valderrama ha trasladado esta reivindicación en la reunión mantenida en Madrid con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y el director general de Coordinación y Estudios del Ministerio, Eugenio Pereiro, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El responsable de Emergencias e Interior ha pedido que se cubran "de inmediato" al menos medio centenar de las más de 130 plazas vacantes que presenta la unidad en estos momentos, "la peor cifra de la última década en la Comunitat Valenciana, puesto que deberíamos contar con medio millar de agentes y apenas contamos con 367".

Al término del encuentro, el conseller ha criticado que el nuevo convenio "perjudica a la Comunitat Valenciana especialmente tras el importante esfuerzo destinado a hacer frente a las consecuencias de la dana de octubre de 2024".

Por ello, ha pedido que se atienda a la "situación extraordinaria" vivida por la Comunitat Valenciana y que el pago del 50 por ciento de las retribuciones de la plantilla que deberá asumir la Generalitat a la firma del convenio "no se realice hasta, al menos, 2028".

"SENSIBILIDAD"

Según el titular de Emergencias e Interior, la secretaria de Estado de Seguridad se ha "comprometido" a estudiar la propuesta, por lo que ha pedido que la "acepte" y que se demuestre "sensibilidad" hacia la Comunitat Valenciana "con la adopción de una fórmula que tenga en cuenta las repercusiones de la emergencia sobre el escenario presupuestario y, particularmente, sobre el desarrollo de las funciones de la unidad adscrita".

Valderrama, que ha estado acompañado en la reunión del director general de Seguridad Pública, Erich Vanacloig- ha denunciado en este sentido que las nuevas condiciones económicas que se exigen para renovar el convenio "penalizan justo en este momento a un territorio ya castigado con un déficit estructural de plantilla y que ha visto cómo menguaban sus efectivos incluso después de la riada".

Según ha detallado, con los criterios establecidos por el Gobierno central para renovar los convenios con las comunidades autónomas, la Generalitat deberá hacer frente a una cantidad equivalente al 50% de los conceptos retributivos establecidos para cada año en los Presupuestos Generales del Estado, unos conceptos que hasta ahora costeaba el Estado íntegramente.

No obstante, la Generalitat "seguirá asumiendo la totalidad de los gastos correspondientes a las inversiones y mantenimiento de instalaciones y de todos los medios técnicos y contratación de servicios de funcionamiento necesarios para el desarrollo de su trabajo, así como el abono de incentivos", ha indicado.