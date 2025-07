Emergencias remite a la jueza de la dana copia de la biblioteca con 99 mensajes ante el riesgo de inundaciones

El informe dice que el objeto del contrato no era su uso en el Es-Alert porque "el sistema todavía no estaba definido en esa fecha"

VALÈNCIA, 21 Jul.

La Subdirección General de Emergencias ha hecho llegar a la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana --en la que fallecieron 228 personas-- una copia de la biblioteca de mensajes ante el riesgo de inundaciones, que recoge un total de 99 avisos.

Desde la administración autonómica se explica que, tal y como solicitó la magistrada, se facilita una copia de la 'Biblioteca de mensajes' con los documentos que se acompañaron a la misma redactada por el equipo que la elaboró del Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, al amparo de un contrato menor adjudicado en fecha 21 de abril de 2021 por la Agencias Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (ASVRE), que tambien se incluye como anexo al informe.

Todo ello, se detalla, fue en el marco del Plan Vega Renhace puesto en marcha por la Generalitat como consecuencia de la dana que afectó de manera especial a la comarca alicantina de la Vega Baja en septiembre de 2019.

Dicho contrato fue basado en el siguiente informe de necesidad: "La AVSRE tiene asignadas las funciones de desarrollo de las competencias en materia de Protección Civil y gestión de emergencias. Parte de estas funciones es la información a la población de los posibles riesgos y transmisión de las alertas derivadas de las emergencias para lo que se ha desarrollado una aplicación móvil llamada GVA 112 Avisos que permita la rápida y correcta información de lo que sucede y medidas de autoprotección a adoptar en un lenguaje eficaz y sencillo".

Además, "dado que la AVSRE carece de recursos y conocimientos para efectuar estas tareas se hace necesaria la contratación de un servicio que ayude a la creación del banco de datos de mensajes y análisis y difusión de la aplicación móvil."

El documento enviado a la instructora, al que ha tenido acceso Europa Press, añade que el objeto era disponer de instrumento para potenciar la comunicación del riesgo a la ciudadanía usando como caso piloto la comarca de la Vega Baja de la provincia de Alicante mediante tres acciones específicas: creación de una biblioteca de mensajes ante el riesgo para su incorporación en la aplicación GVA112 Avisos; diagnóstico estratégico de la aplicación GVA112 Avisos y diseño de un plan de difusión de la aplicación.

"No siendo por tanto el objeto de este contrato su utilización en el sistema ES Alert, sistema que todavía no estaba definido en esa fecha", incide.

Puntualizan desde Emergencias que la ejecución del contrato "se vio marcada por las condiciones derivadas de la pandemia, no entregándose la versión definitiva hasta el 10 de febrero de 2023, documento completo que se incluye como anexo al presente informe".

"Se trata de un documento de alta calidad técnica, pero como el propio catedrático indicó en el correo de remisión 'únicamente fue testada en la población de la Vega Baja", por lo que propone explorar fórmulas para continuar trabajando en la misma", apuntan.

En referencia al producto final, el informe señala que se trata de una propuesta de mensajes pensados y diseñados para su uso a través de una aplicación de avisos, y la cual permite una "gran libertad de formato en lo referente a número de palabras y uso de idiomas, así como en su utilización en fases informativa y previas a la emergencia, a diferencia del sistema Es Alert, que si bien en este momento solo existe un protocolo provisional del año 2022 y un borrador de una nueva propuesta que se remitió a las comunidades autónomas en noviembre del año 2023, establece en dichos borradores unos requisitos estrictos en lo referente a encabezamiento del mensaje, número de caracteres e idiomas".

Además, prosigue, "la tipología de mensajes está diseñada y testada para la población de la Vega Baja y para fuertes lluvias".

La copia de este biblioteca de mensajes contiene casi un centenar de redacciones diversas estructuradas según fases, secciones y temas. Así se proporcionan una serie de consejos breves acerca de cómo informarse, prepararse y reaccionar ante un episodio de estas características.

El mensaje número 17, por ejemplo, dice: "Infórmese de si el lugar en el que vive o trabaja está situado en una ZONA INUNDABLE. Las zonas inundables suelen estar cercanas a cauces de ríos, ramblas, barrancos o áreas donde se acumula el agua. Si desconoce esta información, consulte con las autoridades de su ayuntamiento".

El número 18 da la siguiente recomendación. "Acondicione el LUGAR MÁS ALTO DE SU VIVIENDA para permanecer en él en caso de emergencia. Si no dispone de un lugar seguro en su vivienda, planifique su traslado a viviendas de familiares o allegados que vivan en zonas seguras. Si no tiene esta opción, infórmese a través de su ayuntamiento sobre algún albergue al que pueda trasladarse".

También se incluyen varios mensajes sobre los coches. Así, el mensaje 34 reza: "Si su vehículo se encuentra estacionado en una ZONA INUNDABLE, retírelo ANTES DE QUE COMIENCE LA LLUVIA y estaciónelo en un sitio seguro. Aparque su vehículo lejos de cauces de ríos y ramblas, la primera línea de playa y zonas de acumulación de agua. Durante el episodio de lluvia puede sorprenderle una crecida repentina del nivel del agua en estas áreas".

NO BAJAR A SÓTANOS NI PERMANECER EN ZONAS BAJAS

El número 37 insta a no cruzar lugares inundados con su vehículo aunque conozca la zona de paso y el número 50 establece: "NO BAJE A NINGÚN SÓTANO ni permanezca en zonas bajas que puedan inundarse. No intente retirar su vehículo si éste se encuentra estacionado en un garaje subterráneo inundado. Tenga en cuenta que el agua puede ocultar objetos peligrosos que podrían poner en riesgo su vida".

En la misma línea, el mensaje 51 pide no acudor a retirar los vehículos de una zona inundada. "La mayoría de las muertes por inundación se producen a consecuencia de estos comportamientos. Priorice su vida y tenga en cuenta que los daños de su vehículo pueden ser cubiertos por una entidad aseguradora", añade.