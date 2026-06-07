Emi Boix (IVEFA) urge a rebajar la crispación política y propone al Consell un 'cheque relevo' para la empresa familiar

La presidenta de IVEFA, Emi Boix, durante una entrevista concedida a Europa Press. - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar (IVEFA), Emi Boix, ha reivindicado que se rebaje la crispación política para recuperar la "calma social" y que la Generalitat contribuya a garantizar la continuidad de las empresas familiares con medidas como la creación de un 'cheque relevo' o avances fiscales.

Boix ha avanzado, en una entrevista concedida a Europa Press, las principales reivindicaciones con las que IVEFA acude a su asamblea general, que se celebrará el próximo 10 de junio en Fundación Bancaja. La cita servirá para compartir los principales retos de las empresas familiares valencianas y hacer balance de su situación.

En este marco, las empresas familiares pedirán, por un lado, que "se avance en la calma social y que la crispación deje de estar en todas las mesas". "La polarización a la que la clase política nos está llevando no ayuda ni en economía ni al bienestar de nuestra sociedad", ha lamentado Emi Boix.

Igualmente, ha señalado que las empresas familiares necesitan avances para facilitar el relevo generacional. Por ello, IVEFA propone a la Generalitat un 'cheque relevo' que fomente "uno de los instrumentos principales, como es el protocolo familiar, para mejorar la continuidad de las empresas familiares y contribuir a que pueda aumentar su porcentaje durabilidad".

En concreto, la propuesta de IVEFA pasa por "un tipo de ayuda directa específica" de la Generalitat para que "muchas empresas familiares que hasta ahora no tienen protocolo familiar puedan plantearse hacerlo de la mano de consultores o de asesores especializados sin que les preocupe los costes para llevarlo a la práctica".

Sobre el relevo generacional, Boix ha asegurado que "la empresa familiar sigue teniendo mucho futuro" y "goza de muy buena salud", pero ha reconocido "la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos" y que "las prioridades de los jóvenes hoy en día no son las mismas" que antes.

Su profesionalización y su deseo de salir al exterior son muy importantes para que asuman el relevo bien preparados, ha destacado, por lo que IVEFA está trabajando en formar a jóvenes que quieren estar en la parte ejecutiva de la compañía familiar o formar parte como accionistas.

AVANCES FISCALES

Emi Boix ha pedido que se ponga en marcha la ampliación de la bonificación anunciada para el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en empresas familiares --que se extenderá al cuarto grado, como sobrinos o hermanos-- y ha abogado por que también se "mejore el tratamiento del Impuesto sobre Patrimonio", que espera que "tenga mucho más recorrido".

Boix ha puesto en valor que las medidas más destacadas de la aprobación reciente de la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones "van a reducir la carga fiscal, facilitar nuestra continuidad e impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo". No obstante, ha señalado que IVEFA está pendiente de ver "toda la letra pequeña"

Además, solicita que "se protejan adecuadamente las estructuras holding familiares" y ha pedido que "la tesorería afecta no penalice la continuidad de nuestras empresas, porque es la parte de reserva con la que las empresas familiares, en momentos difíciles, tenemos que contar".

PRESUPUESTOS

De esta forma, preguntada por el proyecto de Presupuestos de la Generalitat de 2026 y qué prioridades deben recoger, Emi Boix ha reivindicado que "deben cuidar la continuidad de la empresa familiar a través del Impuesto de Sucesiones y Donaciones", las mejoras en el Impuesto sobre Patrimonio y ha destacado que "ya están avanzando medidas también para el IRPF". Boix considera que, "para la mejora de nuestra sociedad y de la economía, tenemos que mejorar el poder adquisitivo y todos tenemos que poner de nuestra parte". Además, cree que "hay una voluntad de escucha" por parte del Consell.

En clave nacional y sobre qué pediría si se aprueban unos Presupuestos Generales del Estado, ha insistido en reclamar que "sigan protegiendo la continuidad de las empresas" y que "la fiscalidad no suponga una traba para esa continuidad". Ha pedido que no solo se invierta para atraer nuevas inversiones, sino también "en la continuidad de las que están, que no dejen caer empresas que ya están trabajando" y "evitar una gran fiscalidad que pueda generar unas barreras innecesarias en las empresas".

"RESILIENTE EN LOS MOMENTOS MÁS DIFÍCILES"

Sobre el impacto de la incertidumbre geopolítica y los sobrecostes, Emi Boix ha resaltado que "la empresa familiar se caracteriza por ser resiliente y especialmente cuidadosa con su territorio y con el empleo, incluso en los momentos más difíciles".

De hecho, ha destacado que, según los estudios de IVEFA, ante coyunturas complicadas las empresas familiares destruyen hasta un 10% menos de empleo que el resto. Un dato que ha relacionado con sus valores de "mantener el arraigo a su territorio y continuar con su legado".

Aunque la empresa familiar "está notando" las consecuencias de las tensiones geopolíticas, ha llamado a la "calma". "Nuestro legado va más allá de pensar en un corto plazo", ha apuntado, y ha defendido que "pensar en el largo plazo es pensar en las futuras generaciones y ese es uno de los puntos fuertes de las empresas familiares".

EMPRESAS PEQUEÑAS EN UN MUNDO GLOBAL

Respecto al problema de dimensión de las empresas valencianas, Emi Boix ha señalado que "es una realidad que en torno al 90% de las empresas familiares valencianas tiene menos de diez trabajadores", y que estas empresas tienen que "competir en un mundo global".

En este marco, ha reconocido que hay muchos mecanismos para el crecimiento del tamaño empresarial, como la digitalización, que "en una pequeña organización son muy difíciles de asumir". No obstante, las empresas familiares están trabajando en su organización y sostenibilidad para poder "perdurar en el tiempo de una manera solvente y que eso nos impulse al crecimiento y, a su vez, a poder competir en un mundo tan global como el que nos enfrentamos".

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Preguntada por cómo están incorporando la inteligencia artificial, Emi Boix ha destacado que "la empresa familiar ha integrado la IA de manera natural", de la misma manera que esta herramienta ha pasado a estar presente "en todas las facetas de la vida ahora mismo".

Así, ha explicado que IVEFA está organizando jornadas y talleres para "trabajar todas las facilidades que nos pone a disposición la inteligencia artificial y para que siempre sea una herramienta accesible, útil y fácil de incorporar en las empresas familiares de mayor o menor tamaño".

Respecto a si es difícil competir con multinacionales más grandes para atraer mano de obra, Emi Boix ha resaltado que la empresa familiar tiene "grandes ventajas a la hora de atraer y fidelizar talento cuando es capaz de transmitir su legado y su propósito". "Creo que es un punto fuerte poder ofrecer ese propósito para que las personas que se incorporan puedan sentirse parte de ese proyecto que un día el fundador o fundadora inició", ha comentado.

"Además, las empresas familiares tenemos un gran arraigo al territorio, a nuestra comunidad, que hace que no nos deslocalicemos tan fácilmente y eso al talento le da mucha estabilidad", ha agregado.

Preguntada por si cree que la ciudadanía apoya a los empresarios y por las descalificaciones desde algunos sectores políticos, Emi Boix ha remarcado que las empresas familiares suponen el 93% del tejido económico de la Comunitat Valenciana, el 84% del empleo y el 80% del PIB. "No podemos pensar en que el empresario o empresaria se tiene que criminalizar porque es quien más empleo está generando dentro del empleo privado", ha señalado.

Por ello, ha explicado que IVEFA trabaja para que en las escuelas, en las universidades, en la propia sociedad entiendan que "no hay empresas sin empleo y no hay empleo sin empresas".