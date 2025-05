Empar Ferrer y Abril Zamora, Premios Honoríficos 2025 de la AAPV

La asociación de Actores y Actrices Profesionales Valencianos critica que À Punt no retransmita la gala: "Es una política de castración"

VALÈNCIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La asociación de Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV) otorgará este año sus premios honoríficos a las actrices Empar Ferrer y Abril Zamora en reconocimiento por sus trayectorias profesionales y sus aportaciones a la sociedad.

De este modo, el próximo 2 de junio en el Teatro Principal de València, la actriz valenciana Empar Ferrer recibirá el Premio Narcís 2025 en reconocimiento a su trayectoria artística y "su compromiso con el teatro valenciano" mientras que la directora, actriz y guionista Abril Zamora recogerá el Premio Taules 2025 por "su relevancia en el panorama audiovisual actual, su valentía al visibilizar la realidad del colectivo trans y su enorme impacto como figura pública".

La lectura de los nominados ha tenido lugar este martes en la Sala Russafa donde la presidenta de la AAPV, María Almudéver, ha dado a conocer el nombre de los profesionales que optan a cada uno de los premios en las diferentes categorías. El acto ha contado también con la presencia del secretario general de la asociación, Pau Vercher; la actriz Empar Ferrer y el resto de los nominados.

María Almudéver ha destacado que el objetivo de los premios es "celebrar, visibilizar y poner en valor el trabajo de actores y actrices en los ámbitos del teatro, cine, televisión y doblaje" y ha señalado que, a pesar de que tras siete años haciéndolo, À Punt no retransmitirá la gana, se podrá seguir en 'streaming' a través de la plataforma Kinótico.

Asimismo, ha explicado que la imagen de este año representa el mito de Prometeo para mostrar de qué manera se encuentran los actores y actrices en estos momentos: "Nos han comido el hígado, las ganas, el alma, el dinero y el trabajo", ha expuesto.

Por su parte, Empar Ferrer ha agradecido a la asociación el reconocimiento a sus 50 años de trayectoria profesional aunque considera que "todavía" le queda "todo" por hacer ya que considera que en esta profesión "no se llega nunca".

"YA HEMOS PASADO POR AQUÍ"

"Estamos en una situación difícil pero ya hemos pasado por aquí", ha sostenido la actriz que ha asegurado que "todos esos políticos que hoy nos cortan el camino, en unos años no serán nadie y nosotros estaremos aquí".

En este sentido, Ferrer ha animado a las generaciones más jóvenes a "no parar" y a demostrar que "queremos y que podemos": "Si no tenemos dinero bajaremos cachés y haremos todo lo que haga falta. Lo importante es no parar y continuar demostrando que valemos y que podemos y que si tenemos ayuda institucional, muy bien, pero que si no, continuaremos", ha aseverado.

Por otro lado, preguntados por la decisión de À Punt de no retransmitir la gala en la televisión pública valenciana, la presidenta de la AAPV ha explicado que se les dio a conocer la decisión vía mail sin especificar cuáles eran los motivos por los que, tras siete años de retransmisión, este año no se haría.

Para Almudéver, esta decisión se suma a lo ya vivido en la gala de los premios Lola Gaos --que la televisión pública tampoco restransmitió en directo-- y con la entrega de premios de las Arts Escèniques de l'Institut Valencià de Cultura (IVC) en la que los premiados no pudieron hacer ningún discurso tras la recogida de su premio y que tampoco fue emitida.

"Es una política de castración", ha sostenido la presidenta, al tiempo que ha destacado que en la gala de premios de la AAPV el micro estará abierto para todos los premiados que quieran dedicar unas palabras. "Es un momento en el que no está mal posicionarse porque si no, nos posicionarán ellos al ostracismo y al hambre", ha remarcado.

En este sentido, el secretario general de la AAPV ha señalado que resulta "curioso" que uno de los objetivos de À Punt sea "aumentar la audiencia" y que decida quitar de la parrilla la emisión de una gala de premios que "siempre" conseguía ser el programa con "más audiencia del día".

"NO LES INTERESA LA GENTE NI LA LENGUA"

Ante esta situación, Vercher ha indicado que lo "único" que les ha quedado ha sido buscar alternativas para poder dar "toda la difusión" que el sector necesita y dar "importancia" y "visibilidad" a los trabajos nominados y a las personas candidatas en un año en el que la dana ha afectado en "gran medida" al sector.

Finalmente, Empar Ferrer ha incidido en que la nueva política de À Punt está "clara": "Si te sientas delante de la televisión el 60 o el 70 por ciento del contenido es en castellano", ha criticado la actriz.

"No interesa la gente, ni le interesa la lengua y una forma de cortarlo es ir poniendo obstáculos a las cosas que tienen esa lengua (el valenciano) y esa manera de contar", ha aseverado, al tiempo que ha asegurado que "entre los que están y los que vendrán de Vox, van a cargarse la lengua clarísimamente y todo lo que sea cultura".

NOMINACIONES

En el apartado de teatro, las nominaciones para el premio a la Mejor Interpretación Femenina protagonista son para Laura Romero por 'Insomnio-Noche de verano'; Laura Useleti por 'Cinc minuts'; Lucía Aibar por 'La mujer más fea del mundo' y Marina Alegre por 'Coral Romput'.

Para el premio a la Mejor Interpretación Masculina de Teatro están nominados Ernesto Pastor por 'La mancha'; Toni Agustí por 'Quatre dies i quatre nits. Valparaiso' y Xavo Giménez por 'Yo soy 451'.

Las nominadas como Mejor actriz de reparto en teatro son Amparo Fernández por 'Insomnio-Noche de verano'; Mamen Mengó por 'Mi avión de papel' y Tània Fortea por Don Roberto. En el apartado de mejor Actor de Reparto de teatro están nominados Pep Ricart por 'La mancha'; Toni Misó por 'Don Roberto' y Sergio Escribano por 'Mar i cel'.

Por lo que representa al Cine y la Televisión, para la Mejor Interpretación Femenina protagonista de Audiovisual, las nominadas son Carmen Asecas por 'La Promesa'; Conchi Espejo por 'Valenciana', Neus Agulló por 'L'àvia i el foraster' y Tània Fortea por 'Valenciana'.

Como Mejor Interpretación Masculina están nominados Héctor Juezas por 'Capitanes'; Óscar Lasarte por '¿Es el enemigo?' y Nelo Gómez por L'Alqueria Blanca.

Las nominadas como mejor Interpretación de Reparto de Audiovisual son Lorena López por 'La casa'; Resu Belmonte por 'Valenciana' i Empar Ferrer por 'L'àvia i el foraster', mientras que en el apartado masculino están nominados Jordi Ballester por 'L'àvia i el foraster'; Álvaro Báguena por 'Tú no eres yo' y Roberto Hoyo por 'Dieciocho'.

DOBLAJE

En doblaje las actrices nominadas son Greta Ruíz por 'La última sesión de Freud'; Lúcia Aránega por 'South Riding' y Marina Vinyals por 'La dama d'or'. Los actores nominados en la categoría de doblaje son Alex Moreno por 'El pitjor treball de ma vida'; Nelo Gómez por 'El triomf' y Rafa Albert por 'Totes les criatures grans i menudes'.

Los actores y actrices revelación obtendrán el premio Crisálide, en el que están nominadas este año en la categoría femenina las actrices Aurora García Agud por 'After·sun', 'Esto ya no es el banquete', 'A-fràgil', 'El fin de la historia' y 'Última Lluna de Mercucio Montesc'; Carla Almería por 'After·sun'; Lula Heredia por 'Princeses, cavallers i dracs, el dia que deixàrem de ser xiquets' y María Covadonga por 'La mancha'.

En cuanto a la categoría masculina optan al premio Crisálide los actores Alberto Martín de Miguel por 'La mancha', 'Tangana' y 'Solanas'; Juan Benavent por 'Laila'; Mauro Cervera por 'Valenciana' y Sergio Martín por 'Princeses, cavallers i dracs, el dia que deixàrem de ser xiquets'.

En total son 40 las nominaciones que optarán el próximo 2 de junio a uno de los premios que otorga el sindicato de actores y actrices profesionales valencianos. Los premiados se deciden mediante una votación de los asociados de la AAPV y un jurado integrado por reconocidos profesionales del sector.