El empleo turístico sube un 4,3% en la Comunitat Valenciana hasta los 321.911 ocupados en el segundo trimestre

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VALÈNCIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de trabajadores ocupados en el sector turístico en la Comunitat Valenciana ha alcanzado los 321.911 en el segundo trimestre de 2026, lo que ha supuesto un incremento del 4,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados por Turespaña.

Por tipo de régimen, el número de asalariados en el sector turístico valenciano ha experimentado un ligero repunte del 0,5% interanual entre abril y junio, hasta situarse en 268.949 personas. Por su parte, el colectivo de trabajadores por cuenta propia (autónomos) ha registrado un notable incremento del 29,5%, alcanzando un total de 52.962 ocupados.

Con estos datos, la tasa de asalarización en la Comunitat Valenciana se ha situado en el 83,5% del total de empleados turísticos, mientras que los trabajadores autónomos han representado el 16,5% restante.

Asimismo, la Comunitat Valenciana se ha consolidado como la cuarta autonomía española con mayor volumen de empleo en actividades turísticas, al aglutinar el 10,1% del total nacional.

La Comunitat Valenciana ha concentrado el 9,9% de los asalariados y el 11,2% de los autónomos del sector en todo el país. La cifra total de ocupados valencianos se sitúa únicamente por detrás de Andalucía (561.646), la Comunidad de Madrid (560.816) y Cataluña (524.857).

En el conjuntof de España, el empleo turístico ha registrado 3.187.119 trabajadores ocupados, lo que supone un aumento del 5,4% respecto al mismo periodo de 2026.

Entre abril y junio de 2026 las actividades vinculadas al turismo registraron 162.772 empleados más que en el mismo trimestre del año anterior. Los empleados en el sector turístico en este periodo han constituido el 14% del empleo total de la economía española.

Además, el porcentaje de parados sobre activos en actividades turísticas fue del 7,5%, 0,5 puntos porcentuales menos que en el mismo trimestre del año anterior.