La empresaria Carmen Berbegal, nueva presidenta de Fundeun - UNIVERSIDAD DE ALICANTE

ALICANTE, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El patronato de la Fundación Empresa de la Universidad de Alicante (Fundeun) ha elegido este martes a la empresaria Carmen Berbegal como nueva presidenta de la entidad, por lo que se ha convertido en la primera mujer que ocupa este puesto en sus 35 años de historia.

Así lo ha informado la institución académica en un comunicado, en el que ha detallado que el patronato ha celebrado una reunión a las 09.30 horas, en la que, además de otros asuntos de trámite, se ha ratificado la elección de Bernegal, en un acto en el que ha estado presente la rectora Amparo Navarro.

También 18 miembros del patronato, así como los antiguos presidentes José Quiles, Eliseo Quintanilla y Manuel Cazorla; la vicerrectora de Transferencia, Emprendimiento y Divulgación Científica, María Jesús Pastor, y otros miembros de la comunidad universitaria y representantes del tejido empresarial de la provincia.

Navarro ha agradecido la labor del presidente saliente, Antonio Fernández, de quien ha destacado su "lealtad, dedicación, talento y compromiso", al tiempo que ha dado la bienvenida a la nueva presidenta.

La rectora ha resaltado que la institución académica alicantina "surgió hace casi 50 años por el afán de la sociedad civil, del empresariado, de las familias y de los políticos de esa época, que se empeñaron en que la provincia de Alicante tuviera una universidad". "Ha cumplido con creces la labor que se le encomendó, democratizando la educación superior y llenando la provincia de talento", ha añadido.

No obstante, ha aseverado que esta universidad "sigue necesitando a las empresas y al tejido social para hacer frente a los retos y amenazas" a las que "se enfrenta y para seguir prestando en mandato constitucional que tiene encomendado".

Por su parte, Fernández ha realizado "un balance personal positivo" y ha subrayado que Fundeun "es la voz de los empresarios" en la universidad "para facilitar su labor y también la de los empresarios a través del talento y la innovación".

Por su parte, la nueva presidenta ha afirmado que se enfrenta "con ilusión a este nuevo reto" y ha apostado por "incrementar sinergias y consenso" con la institución académica, "que tanto está haciendo por la provincia, por el país y por las empresas, a través de la generación de talento".

TRAYECTORIA

Directora de Responsabilidad Social Corporativa de Actiu, Berbegal es una profesional con "amplia experiencia" en la gestión estratégica de proyectos de Responsabilidad Social Corporativa y en la dirección Comercial Internacional, según ha destacado la universidad.

"A lo largo de más de 20 años de trayectoria, ha desarrollado su carrera en todas las áreas y departamentos, adquiriendo una visión integral del negocio, sus procesos y su modelo de gestión", ha apuntado.

Berbegal es patrona de Fundeun desde 2018 y pertenece como vocal al Consejo Social de la Universidad de Alicante. También es miembro de la junta de Proyecto Hombre Alicante desde 2019 y vocal en la junta directiva AEFA desde 2015.