Empresas apuestan por "democratizar" el acceso a la innovación para "no dejar a nadie atrás" ni "quedarse fuera"

VALÈNCIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Responsables de empresas de los sectores sanitario, universitario y de telecomunicaciones y de la Cámara de Comercio han apostado por "democratizar" el acceso a la innovación para "no dejar a nadie atrás", han recalcado que este proceso "no se hace en solitario", sino en "cadena" y en "equipo" y han subrayado la necesidad de "reconfigurar los perfiles" puesto que existe "un cambio en la forma de trabajar". "O eres innovador o te quedas fuera", han advertido.

Esta ha sido una de las principales conclusiones de la mesa de debate sobre innovación que ha acogido la jornada 'Comunitat Valenciana hacia el futuro' organizada por Europa Press, en la que han participado el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata; el general counsel de DIGI, Ignacio Herreros; el director corporativo de clientes de IMED, Enrique Izquierdo, y el vicerrector de Tecnología y Transformación Digital de la VIU, José Sepúlveda.

La jornada, con la participación de Banco Sabadell, COX, Danone, DIGI, Global Omnium, Ikea, IMED, Naturgy, Statkraft y la Universidad Internacional de Valencia (VIU), ha contado con representantes del gobierno valenciano y del tejido empresarial para abordar la sostenibilidad, el crecimiento económico, la transición energética y la innovación en sectores clave.

El presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, ha hecho hincapié en que ya no solo la Comunitat Valenciana o España "necesitan realmente un cambio en innovación", sino también Europa, con la finalidad de "acercarse al mundo" y a potencias como Asia o Estados Unidos. "Nosotros estamos en el medio con un tamaño de empresa muchísimo más pequeño y con una innovación muchísimo menos metida en el ADN de la empresa. Y necesitamos cambiarlo", ha reconocido.

Por ello, ha subrayado la necesidad de que la innovación sea "accesible" para las empresas por ser un "instrumento": "Queremos que la conozcan y la utilicen. Porque si logramos realmente que se integre en la gobernanza de la empresa, habremos adelantado mucho". Morata ha incidido en que resulta "clave" que la innovación sea "parte de toda la gobernanza empresarial".

Dicho esto, ha abogado por "democratizar" el acceso a la innovación "explicando a las pymes, involucrarlas, informar, formar y sensibilizar". "Esas son las claves", ha apuntado, aunque ha resaltado una de ellas: "Todo pasa por la sostenibilidad, todo que es innovación, todo tiene que tener ese componente sostenible. Si no, no tendrá futuro". Además, ha recalcado que la innovación "no se hace en solitario, y más en el tiempo", por lo que se hace necesaria "la colaboración".

En este contexto, se ha mostrado "muy optimista" porque la Comunitat Valenciana es una sociedad "eminentemente exportadora" que cuenta con más de 30.000 empresas que exportan y cerca de 9.000 regulares que lo hacen "de forma continua". "Y son pymes. Por lo tanto, gente innovadora. Porque exportar es competir en mercados exteriores, por lo tanto, o eres innovador o te quedas fuera", ha recalcado.

"LA INNOVACIÓN SE HACE EN EQUIPO"

Por su parte, el vicerrector de Tecnología y Transformación Digital de la VIU, José Sepúlveda, ha señalado que desde el ámbito universitario tienen una visión "más amplia" de la innovación, puesto que su actividad "es la de transformación". "Cuando estás inventando algo, haces una transferencia de conocimiento dentro de la persona", ha apuntado, al tiempo que ha apostado por que se lleve a cabo en "cadenas de innovación" porque la innovación "se hace en equipo". "A través de formar a gente y de estar siempre mirando a dónde se tiene que formar intentamos colocarnos dentro de esa cadena", ha apuntado.

Mientras, el director corporativo de clientes de IMED, Enrique Izquierdo, ha reconocido que, aunque el sanitario es un sector "muy tradicional", también está experimentando "la misma transformación" que el resto. "Estamos pasando de un proceso puro de digitalización, donde todos nos obsesionamos en quitar los papeles, a un proceso de transformación digital" que otros "ya han vivido", ha señalado.

"En el fondo estamos aprovechando tecnologías de otros sectores", ha admitido Izquierdo, que ha apuntado que los propios pacientes "están demandando que esa tecnología y esa innovación esté dentro de nuestro sector". "Nos tenemos que ir acostumbrando a esa transformación y que nosotros, aunque seamos muy tradicionales, tendremos que acabar incluyendo", ha valorado.

Y desde DIGI, Ignacio Herreros ha hecho hincapié en que la conectividad es "la espina dorsal" de la transformación digital porque es, "a nivel básico, por donde tiene que pasar" y, por ello, "no deja de incidir en la prosperidad económica de la sociedad".

Además, ha considerado "fundamental" como operador de telecomunicaciones "poder participar de ese procedimiento" para "favorecer el acceso democrático para todos" ya que es "nuestra forma de contribuir al desarrollo económico y social de la sociedad y alcanzar esa sociedad digital que estamos todos buscando".

NECESIDAD DE "RECONFIGURAR LOS PERFILES"

En otro orden de cosas, durante la mesa se ha puesto de manifiesto que la innovación no es un concepto "abstracto", sino que tiene una incidencia "clara y evidente" en el día a día. Desde Cámara Valencia, José Vicente Morata ha reconocido la necesidad de "reconfigurar los perfiles" puesto que existe "un cambio en la forma de trabajar". "Pero hay una clave: no hay que dejar a nadie atrás. Eso es lo complicado", ha advertido.

Para Morata, uno de los "grandes éxitos" actualmente ha sido alcanzar "un mínimo de digitalización" en el mercado, mediante un modelo que permite "que se involucren todos los intervinientes en el sector". "El error es creer que la tecnología nos va a superar. Al final somos las personas las que somos capaces de incluirla en nuestro trabajo diario. Por lo tanto, debemos trabajar por esa recalificación, por empleo de calidad", ha señalado.

En este punto, ha indicado que ahora con la Inteligencia Artificial (IA) se van a producir "nuevos nichos que van a posicionar a muchas personas que, a lo mejor, no tienen una formación tan específica como la tenían antes, pero van a ser capaces de saber aplicarla". "Las tecnologías nos van a hacer muy diferentes al resto de nuestra competencia", ha valorado, para seguidamente remarcar que la "clave" es la empleabilidad.

"Si conseguimos que el trabajador esté mucho mejor formado y tenga esa capacidad de adaptarse a los cambios que nos vienen, va a ayudar mucho", ha apuntado. "No hay que alejarse ni crear perfiles excesivamente maravillosos porque somos lo que somos", ha enfatizado.

NUEVAS DEMANDAS

Precisamente, de cara a dar respuesta a las nuevas demandas del mercado laboral, José Sepúlveda (VIU) ha apuntado que están tratando de "transformar la forma de educar" para llegar "más allá de lo práctico" e ir "a la resolución del problema, al trabajo en equipo y a crear las habilidades que necesita la persona". "Vivimos en un mundo ultratecnológico y ultracambiante", ha subrayado.

No obstante, ha reconocido que lo "más difícil ahora" es la actual "explosión tecnológica" con la llegada de las inteligencias artificiales generativas. "Nadie sabe lo que va a pasar", ha admitido. Dicho esto, ha valorado que en el ámbito educativo en este momento existe "un gran debate" porque la educación va a ser "completamente transformada". "Pero por parte de los alumnos ese debate no existe. Todo el mundo está utilizando IA muy bien", ha afirmado.

Mientras, Ignacio Herreros (DIGI) ha especificado que la propia sociedad digital "está haciendo que surjan nuevos perfiles y empleos", que derivan de "los avances tecnológicos y el interés por llegar a esa sociedad digital cada vez más conectada". Y Enrique Izquierdo (IMED) ha hecho hincapié en que en la propia estrategia de una compañía de salud "está la innovación", en este caso médica, pero también "la tecnología y la transformación digital".