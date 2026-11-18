Archivo - El presidente del Clúster de Automoción y Movilidad de la Comunitat Valenciana (AVIA), Francisco Segura - AVIA - Archivo

VALÈNCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Clúster de Automoción y Movilidad de la Comunitat Valenciana (Avia) encabeza una misión empresarial a China, organizada por IVACE+i Internacioal, en la que participan trece empresas de distintos ámbitos de la cadena de valor de la automoción y la movilidad, junto a representantes del clúster y del centro tecnológico AIMPLAS.

La agenda, que se desarrollará entre los días 21 y 29 de noviembre, incluye visitas y encuentros con ocho fabricantes de automóviles: Geely, Chery, Leapmotor, SAIC Motor, Changan Motor, Chenzhi Automotive Technology Group, Xiaomi Automobile y Great Wall Motor, según ha detallado Avia en un comunicado.

El objetivo es dar a conocer las capacidades productivas, tecnológicas y de innovación de la industria valenciana y reforzar su posicionamiento como socio industrial de referencia para los fabricantes asiáticos que estudian desarrollar o ampliar su actividad en Europa.

El presidente de Avia, Francisco Segura, ha explicado que el propósito de la misión es "que los fabricantes conozcan la capacidad de las empresas valencianas para responder a sus necesidades productivas y competitivas. Queremos demostrar que nuestra industria es competitiva y que dispone de una cadena de valor cohesionada, capaz de acompañar sus proyectos de producción y exportación en Europa".

Segura ha destacado especialmente la capacidad de adaptación de las empresas valencianas ante los exigentes plazos de desarrollo de las marcas chinas: "Una de nuestras ventajas competitivas es la flexibilidad. Podemos adaptar procesos y tomar decisiones con rapidez, algo decisivo frente a estructuras más grandes cuyos centros de decisión se encuentran fuera del territorio valenciano".

Para el presidente de Avia, "la Comunitat Valenciana es una apuesta segura, como demuestra la llegada reciente de proyectos vinculados a fabricantes chinos. Queremos atraer nuevas inversiones y alianzas que generen oportunidades para las marcas asiáticas, para nuestra industria y para el conjunto de la economía y la sociedad valencianas".

"LAS EMPRESAS VALENCIANAS ESTÁN PREPARADAS"

La directora de Avia, Jackie Sánchez-Molero, ha señalado que "la Comunitat Valenciana reúne condiciones especialmente favorables para los fabricantes chinos: empresas flexibles y competitivas, capacidades tecnológicas y un sector de automoción y movilidad que integra toda la cadena de valor. Las marcas chinas trabajan con ciclos de lanzamiento y producción muy ajustados y necesitan decisiones ágiles; las empresas valencianas están preparadas para responder".

Sánchez-Molero ha añadido que el refuerzo de la actividad industrial en España y en la Comunitat Valenciana hace necesario consolidar una estrategia de contenido local -local content-. "La Administración debe conocer con detalle los proyectos productivos y las capacidades disponibles para facilitar que las nuevas inversiones generen empleo, innovación y valor añadido en el territorio", ha afirmado.

RECLAMA UNA REUNIÓN CON LLORCA

En este sentido, el presidente de Avia ha reclamado a las administraciones una estrategia coordinada que favorezca la participación de proveedores valencianos en los proyectos de los nuevos fabricantes.

Segura ha recordado asimismo que Avia ha solicitado una reunión con la Presidencia de la Generalitat para trasladar la situación del sector de automoción y movilidad y exponer sus principales necesidades.

La entidad considera que atraer nuevos fabricantes y proyectos industriales debe ir acompañado de una política industrial estable, apoyo a la competitividad, agilidad administrativa y medidas que favorezcan la integración de los proveedores nacionales en las nuevas inversiones.

"Atraer fabricantes es esencial, pero también lo es conseguir que esas inversiones se integren en la cadena de suministro existente. Necesitamos un marco que permita a las empresas españolas y valencianas seguir compitiendo, invertir y mantener empleo industrial de calidad", ha concluido Segura.

Esta acción forma parte del Plan de Promoción Exterior desarrollado por Ivace+i Internacional para dar a conocer los productos y empresas de la Comunitat Valenciana en los mercados exteriores.

Empresas y entidades participantes En la misión participan las empresas Agfra, Batteryfly, Grupo Segura, Improving, Industrias Alegre, Industrias Ochoa, KH Vives, Matrices Alcántara, Mecanizados Samper, Mettecno, RDT Ingenieros, Thost Projekmanagement y Weidner Ibérica. Doce de estas empresas son asociadas a AVIA. La delegación se completa con representantes de AVIA y del centro tecnológico AIMPLAS.