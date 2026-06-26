Las empresas de la Comunitat Valenciana mantienen sus previsiones positivas pese a la incertidumbre exterior

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VALÈNCIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 64% de las empresas de la Comunitat Valenciana valora positivamente su situación actual y, de cara a los próximos meses, predomina la continuidad: seis de cada diez directivos esperan mantenerse en niveles similares, según el ultimo informe 'Perspectivas 2026 elaborado' por KPMG en España en colaboración con la CEOE.

La consultora ha explicado que el contexto internacional obliga a las compañías a ajustar su estrategia, aunque se mantienen previsiones positivas para el cierre del año.

Así, en un comunicado, ha expuesto que la Comunitat Valenciana transita 2026 en un escenario de estabilidad y crecimiento moderado, en el que las empresas "proyectan una evolución sólida en su actividad, combinando prudencia en el análisis del entorno con una clara orientación a seguir avanzando en competitividad y transformación".

El crecimiento ya no se apoya en inercias. Responde a decisiones más selectivas, con mayor foco en la eficiencia y la rentabilidad. Según el socio responsable de KPMG en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, Miguel Ángel Paredes, la fortaleza de la región se apoya en la calidad de su tejido empresarial, que define como "extraordinariamente dinámico, diverso y con una marcada vocación de crecimiento".

Sus compañías, añade, "han demostrado en los últimos años una gran capacidad para adaptarse, innovar, diversificar mercados y competir en entornos geopolíticos inciertos, apoyándose en sectores fuertes y en un ecosistema cada vez más conectado y cambiante. En este contexto, resulta clave avanzar hacia una optimización de las regulaciones, reduciendo la carga burocrática y fiscal para fomentar un mayor dinamismo empresarial y la atracción de talento".

EL CONTEXTO INTERNACIONAL CONDICIONA EL RITMO

El entorno geopolítico sigue marcando la agenda. Según KPMG, La combinación de tensiones internacionales, presión en costes y dependencia de terceros países está empujando a las compañías a ajustar su estrategia sobre la marcha. De hecho, el 39% de las empresas ya ha redefinido su enfoque o prevé hacerlo, con impacto directo en áreas clave como precios, innovación y tecnología e internacionalización.

A esto se suman riesgos reconocidos como el coste las materias primas (algo que preocupa al 53% de los empresarios valencianos), la pérdida de competitividad y la presión sobre márgenes, que mantiene el vilo a la mitad de los directivos.

En paralelo, los empresarios valencianos creen que la economía española avanza sin grandes cambios. El 61% de las empresas espera estabilidad.

Frente a ese contexto, la Comunitat Valenciana muestra mayor fortaleza: el 69% valora positivamente la situación actual de la economía regional y apenas hay percepciones negativas. Además, el pulso económico se mantiene: un 45% cree que la economía seguirá igual y un 46% de los directivos anticipa mejoras, lo que refuerza la sensación de un entorno más dinámico y predecible que la media.

Para el socio responsable de KPMG en Valencia, Juan Buigues, la evolución del tejido empresarial responde a "una combinación de talento, visión y apertura al exterior que está impulsando su transformación". Las empresas valencianas, añade, "destacan por su cercanía al mercado, su agilidad y su apuesta creciente por la profesionalización y la innovación, factores que están contribuyendo a consolidar un modelo cada vez más sólido, competitivo y preparado para abordar nuevos retos".

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, EN EL CENTRO

La inteligencia artificial se consolida como uno de los vectores clave del año. Ya es prioridad de inversión para el 57% de las empresas y su impacto es tangible: mejora de la eficiencia operativa (74%), automatización de procesos (46%) y apoyo a la toma de decisiones (42%).

Este movimiento viene acompañado de inversión en capacidades internas. La mitad de las compañías está reforzando la formación de sus equipos y una de cada tres trabaja en atraer y fidelizar talento en un contexto cada vez más competitivo.

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA, PRIORIDADES PARA EL CIERRE

Con este escenario, la mejora de la rentabilidad aparece como prioridad para el 65% de las empresas, junto con el refuerzo tecnológico y la gestión del talento, en un contexto todavía marcado por la regulación y la evolución de los costes.

En paralelo, las previsiones apuntan a un crecimiento contenido pero sostenido. Más de la mitad de las empresas prevé aumentar su facturación hasta un 5% y cerca de tres de cada diez anticipa incrementos superiores.

La inversión y el empleo siguen una tendencia similar. En conjunto, 2026 se perfila como un año de consolidación. Las empresas valencianas esperan mantener una evolución positiva en un entorno exigente, apoyándose en la innovación, la tecnología y la mejora de sus capacidades internas.